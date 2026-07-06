Κατάλαβα ότι το όπλο του ληστή ήταν ρέπλικα και τον πήρα στο κυνήγι με την σφουγγαρίστρα, λέει η υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια
Κατάλαβα ότι το όπλο του ληστή ήταν ρέπλικα και τον πήρα στο κυνήγι με την σφουγγαρίστρα, λέει η υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια
Για να με φοβήσει άρχισε να πυροβολεί αλλά ήταν όπλο με καψούλια, λέει η υπάλληλος
Τα όσα συνέβησαν στο ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας, όταν έδιωξε ληστή χτυπώντας τον με σφουγγαρίστρα, διηγήθηκε η εργαζόμενη του μαγαζιού. Η ίδια αναφέρει πως κατάλαβε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ληστής μόλις είδε τα γάντια στα χέρια του ενώ με την πρώτη ευκαιρία πάτησε το «κουμπί πανικού» που υπήρχε δίπλα από το ταμείο.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο ληστής, φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, εισέβαλε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς το ταμείο. «Μπαίνω μέσα στο μπάνιο, έχω ετοιμάσει την σφουγγαρίστρα, βγαίνω έξω και ξεκινάω πίσω από τα ψυγεία. Φτάνω στο σημείο του ταμείου και βλέπω με την άκρη του ματιού μου πως έχει μπει κάποιος κύριος. Έρχεται σιγά προς εμένα. Τον κοίταγα, φόραγε μάσκα. Του είπα καλησπέρα και είδα πως φορούσε γάντια. Εκεί κατάλαβα πως μάλλον δεν είναι πελάτης», λέει η υπάλληλος στο MEGA.
«Εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο, το είχε κοντά στο σώμα του και είπε “ληστεία”. Του είπα “σε παρακαλώ μην με πειράξεις” και απάντησε “όχι, πάρε μια σακούλα και βάλε τα λεφτά του ταμείου”. Τράβηξα μια σακούλα, την άνοιξα και πήγα προς το ταμείο να του δώσω τα λεφτά γιατί έτσι και αλλιώς ο ιδιοκτήτης έχει πει “ότι και να γίνει δώστε τα να φύγει”, να μην μας πειράξει. Γύρισε το κεφάλι του προς την πόρτα για να δει αν μπαίνει κάποιος. Έχω κουμπί πανικού (κάτω από το ταμείο) και εκείνη τη στιγμή μπόρεσα, το πάτησα και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία. Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία άρχισε και πυροβολούσε και εκεί κατάλαβα πως ήταν καψούλια. Πήρα την σφουγγαρίστρα και άρχισα και τον βάραγα», συμπλήρωσε.
Στο βίντεο που είχε παρουσιάσει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να βγάζει ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και να απειλεί την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.
Όπως είπε στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου αυτή ήταν η 21η φορά που το μαγαζί του γίνεται στόχος ληστών ή διαρρηκτών:
«Μας έχουν κλέψει 21 φορές. Τον περασμένο Μάρτιο ένας είχε ανοίξει το μαγαζί και χθες αυτό.
Ευτυχώς δεν είχα πολλά χρήματα στο ταμείο, πήρε κάποια και έφυγε. Αυτός μπήκε με το πιστόλι, πυροβόλησε κιόλας αλλά ήταν μόνο καψούλια.
Η κοπέλα τρόμαξε στην αρχή αλλά όταν κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο το όπλο τον πήρε στο κυνήγι με τη σφουγγαρίστρα».
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο ληστής, φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, εισέβαλε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς το ταμείο. «Μπαίνω μέσα στο μπάνιο, έχω ετοιμάσει την σφουγγαρίστρα, βγαίνω έξω και ξεκινάω πίσω από τα ψυγεία. Φτάνω στο σημείο του ταμείου και βλέπω με την άκρη του ματιού μου πως έχει μπει κάποιος κύριος. Έρχεται σιγά προς εμένα. Τον κοίταγα, φόραγε μάσκα. Του είπα καλησπέρα και είδα πως φορούσε γάντια. Εκεί κατάλαβα πως μάλλον δεν είναι πελάτης», λέει η υπάλληλος στο MEGA.
«Εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο, το είχε κοντά στο σώμα του και είπε “ληστεία”. Του είπα “σε παρακαλώ μην με πειράξεις” και απάντησε “όχι, πάρε μια σακούλα και βάλε τα λεφτά του ταμείου”. Τράβηξα μια σακούλα, την άνοιξα και πήγα προς το ταμείο να του δώσω τα λεφτά γιατί έτσι και αλλιώς ο ιδιοκτήτης έχει πει “ότι και να γίνει δώστε τα να φύγει”, να μην μας πειράξει. Γύρισε το κεφάλι του προς την πόρτα για να δει αν μπαίνει κάποιος. Έχω κουμπί πανικού (κάτω από το ταμείο) και εκείνη τη στιγμή μπόρεσα, το πάτησα και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία. Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία άρχισε και πυροβολούσε και εκεί κατάλαβα πως ήταν καψούλια. Πήρα την σφουγγαρίστρα και άρχισα και τον βάραγα», συμπλήρωσε.
Στο βίντεο που είχε παρουσιάσει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να βγάζει ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και να απειλεί την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.
Όπως είπε στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου αυτή ήταν η 21η φορά που το μαγαζί του γίνεται στόχος ληστών ή διαρρηκτών:
«Μας έχουν κλέψει 21 φορές. Τον περασμένο Μάρτιο ένας είχε ανοίξει το μαγαζί και χθες αυτό.
Ευτυχώς δεν είχα πολλά χρήματα στο ταμείο, πήρε κάποια και έφυγε. Αυτός μπήκε με το πιστόλι, πυροβόλησε κιόλας αλλά ήταν μόνο καψούλια.
Η κοπέλα τρόμαξε στην αρχή αλλά όταν κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο το όπλο τον πήρε στο κυνήγι με τη σφουγγαρίστρα».
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