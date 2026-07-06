Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ και σύσταση «overweight»

Η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της στις προτιμήσεις των διεθνών επενδυτών, καθώς οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα και στον μετασχηματισμό του ομίλου δημιουργούν προσδοκίες για υψηλότερη κερδοφορία και περαιτέρω αναπτυξιακή δυναμική