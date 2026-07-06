Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ και σύσταση «overweight»
Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ και σύσταση «overweight»
Η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της στις προτιμήσεις των διεθνών επενδυτών, καθώς οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα και στον μετασχηματισμό του ομίλου δημιουργούν προσδοκίες για υψηλότερη κερδοφορία και περαιτέρω αναπτυξιακή δυναμική
Η επενδυτική εικόνα της ΔΕΗ εξακολουθεί να ενισχύεται, με τον όμιλο να προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων που βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών δημιουργούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ένα θετικό υπόβαθρο για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΔΕΗ με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα 27 ευρώ, εκφράζοντας θετική άποψη για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.
Η τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης, καθώς η μετοχή κινείται κοντά στα 23,7 ευρώ, στοιχείο που αντανακλά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΔΕΗ με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα 27 ευρώ, εκφράζοντας θετική άποψη για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.
Η τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης, καθώς η μετοχή κινείται κοντά στα 23,7 ευρώ, στοιχείο που αντανακλά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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