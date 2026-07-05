Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρή στο ΙΧ της βρέθηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη, ερευνώνται τα αίτια





Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εργαζόταν στην τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV και στο σάιτ neakriti.gr.



Η σορός της αναμένεται να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Η κηδεία της τελεστεί αύριο, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού στις 16.00.





Θλίψη προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη στην Κρήτη. Η 46χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο , σε γκαράζ, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της.Σύμφωνα με το cretalive.gr , ο θάνατος της 46χρονης αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την άτυχη γυναίκα να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και να αφήνει την τελευταία της πνοή.