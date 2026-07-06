CVC: Συγκέντρωσε 3 δισ. ευρώ για το fund Catalyst III
CVC: Συγκέντρωσε 3 δισ. ευρώ για το fund Catalyst III
Η CVC Capital Partners ολοκλήρωσε την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ για το fund Catalyst III, υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό στόχο και ενισχύοντας τη στρατηγική επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής μεσαίας αγοράς
Η CVC Capital Partners ολοκλήρωσε με επιτυχία την άντληση κεφαλαίων για το νέο επενδυτικό fund CVC Capital Partners Catalyst III, συγκεντρώνοντας περίπου 3 δισ. ευρώ. Το ποσό υπερβαίνει σημαντικά τον αρχικό στόχο των 1,75 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις επιδόσεις του ομίλου, στη διαφοροποιημένη επενδυτική του πλατφόρμα και στη στρατηγική του για την αξιοποίηση ευκαιριών στη μεσαία αγορά της Ευρώπης.
Το CVC Catalyst αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης ιδιωτικών κεφαλαίων ανεξαρτήτως κλάδων (sector agnostic), η οποία εστιάζει σε υψηλής ποιότητας και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στη μεσαία αγορά, με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ και με έδρα στην Ευρώπη. Το CVC Catalyst αξιοποιεί στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα του δικτύου της CVC, συνδυάζοντας την ευελιξία και την εξειδίκευση μιας στοχευμένης στρατηγικής για τη μεσαία αγορά με την πρόσβαση στο κορυφαίο πανευρωπαϊκό δίκτυο της CVC, που περιλαμβάνει γραφεία σε 16 χώρες και πέντε εξειδικευμένες ομάδες ανά κλάδο. Παράλληλα, αξιοποιεί την εμπειρία και τη μακροχρόνια παρουσία της Επενδυτικής Επιτροπής της CVC για την Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και τις δυνατότητες για τη δημιουργία αξίας που προσφέρει το ευρύτερο δίκτυο της CVC.
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Το CVC Catalyst αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης ιδιωτικών κεφαλαίων ανεξαρτήτως κλάδων (sector agnostic), η οποία εστιάζει σε υψηλής ποιότητας και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στη μεσαία αγορά, με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ και με έδρα στην Ευρώπη. Το CVC Catalyst αξιοποιεί στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα του δικτύου της CVC, συνδυάζοντας την ευελιξία και την εξειδίκευση μιας στοχευμένης στρατηγικής για τη μεσαία αγορά με την πρόσβαση στο κορυφαίο πανευρωπαϊκό δίκτυο της CVC, που περιλαμβάνει γραφεία σε 16 χώρες και πέντε εξειδικευμένες ομάδες ανά κλάδο. Παράλληλα, αξιοποιεί την εμπειρία και τη μακροχρόνια παρουσία της Επενδυτικής Επιτροπής της CVC για την Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και τις δυνατότητες για τη δημιουργία αξίας που προσφέρει το ευρύτερο δίκτυο της CVC.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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