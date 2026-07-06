CVC: Συγκέντρωσε 3 δισ. ευρώ για το fund Catalyst III

Η CVC Capital Partners ολοκλήρωσε την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ για το fund Catalyst III, υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό στόχο και ενισχύοντας τη στρατηγική επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής μεσαίας αγοράς