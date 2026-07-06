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Έσβησε η φωτιά στον Σκαραμαγκά
Έσβησε η φωτιά στον Σκαραμαγκά
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου - Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) σε αποθηκευτικό χώρο στον Σκαραμαγκά, η οποία έβησε λίγο μετά τις 20:00.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ δεν απείληθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ δεν απείληθηκαν κατοικημένες περιοχές.
UPD:
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