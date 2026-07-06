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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Άνω Φανάρι, δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Άνω Φανάρι, δείτε βίντεο
Στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Η φωτιά έκαιγε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Λίγο πριν τις 18:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς Άνω Φανάρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 110 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δέκα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, γεγονός που καθιστούσε το έργο της κατάσβεσης δύσκολο. Στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 110 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δέκα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, γεγονός που καθιστούσε το έργο της κατάσβεσης δύσκολο. Στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Νωρίτερα στις 17:18 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς #Άνω_Φανάρι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Συνολικά επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Πηγή βίντεο και φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook), Fire & Weather Hellas
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