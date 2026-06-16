Πώς να υπολογίσετε σωστά τη σύνταξή σας: Ο πλήρης οδηγός για ηλικία, ένσημα και προσαυξήσεις
Πώς να υπολογίσετε σωστά τη σύνταξή σας: Ο πλήρης οδηγός για ηλικία, ένσημα και προσαυξήσεις
Οδηγός της ΓΣΕΕ αποσαφηνίζει τα κριτήρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας, τον υπολογισμό της σύνταξης και τα πλασματικά έτη, προσφέροντας ασφάλεια και γνώση στους ασφαλισμένους για την καλύτερη επιλογή χρόνου αποχώρησης
Η ΓΣΕΕ, μέσω του γραφείου ασφαλιστικών θεμάτων ΚΕΠΕΑ, παρουσίασε έναν αναλυτικό οδηγό που αποσαφηνίζει τις βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των ασφαλισμένων για τα ισχύοντα νομικά και ασφαλιστικά πλαίσια.
Καταγραφή του χρόνου ασφάλισης
Το πρώτο και κρίσιμο βήμα για τον ασφαλισμένο είναι η ακριβής καταγραφή των χρόνων ασφάλισης. Τα στοιχεία από το 2002 και μετά βρίσκονται ηλεκτρονικά στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ για τα προηγούμενα έτη μπορεί να απαιτείται αναζήτηση σε αρχεία των ασφαλιστικών φορέων. Η σωστή καταμέτρηση των ενσήμων επιτρέπει στον εργαζόμενο να γνωρίζει με ακρίβεια τα δικαιώματά του και να προγραμματίσει την πιο συμφέρουσα στιγμή για τη συνταξιοδότησή του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Καταγραφή του χρόνου ασφάλισης
Το πρώτο και κρίσιμο βήμα για τον ασφαλισμένο είναι η ακριβής καταγραφή των χρόνων ασφάλισης. Τα στοιχεία από το 2002 και μετά βρίσκονται ηλεκτρονικά στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ για τα προηγούμενα έτη μπορεί να απαιτείται αναζήτηση σε αρχεία των ασφαλιστικών φορέων. Η σωστή καταμέτρηση των ενσήμων επιτρέπει στον εργαζόμενο να γνωρίζει με ακρίβεια τα δικαιώματά του και να προγραμματίσει την πιο συμφέρουσα στιγμή για τη συνταξιοδότησή του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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