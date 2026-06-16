Πώς να υπολογίσετε σωστά τη σύνταξή σας: Ο πλήρης οδηγός για ηλικία, ένσημα και προσαυξήσεις

Οδηγός της ΓΣΕΕ αποσαφηνίζει τα κριτήρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας, τον υπολογισμό της σύνταξης και τα πλασματικά έτη, προσφέροντας ασφάλεια και γνώση στους ασφαλισμένους για την καλύτερη επιλογή χρόνου αποχώρησης