AKTOR: Ισχυρή υπερκάλυψη στην ΑΜΚ – Εν αναμονή των προσφορών και από τις ΗΠΑ
AKTOR: Ισχυρή υπερκάλυψη στην ΑΜΚ – Εν αναμονή των προσφορών και από τις ΗΠΑ
Σαφέστερη εικόνα για την αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη αναμένεται αργότερα το απόγευμα καθώς θα προσμετρηθούν και οι προσφορές από την Αμερική
UPD:
Περί τις 3 φορές εκτιμάται, μέχρι αυτή τη στιγμή, η υπερκάλυψη για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor με τις προσφορές να πλησιάζουν τα 2 δισ. ευρώ στο διεθνές βιβλίο. Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία, σαφέστερη εικόνα αναμένεται αργότερα το απόγευμα καθώς θα προσμετρηθούν και οι προσφορές από την Αμερική. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το τελικό ύψος της ΑΜΚ, εάν δηλαδή θα υπερβεί το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, αποτελεί απόφαση των βασικών μετόχων.
Στο πλαίσιο αυτό η Aktor προχώρησε σήμερα σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται η διαδικασία της ΑΜΚ ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη και ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς ωστόσο η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Ειδικότερα, σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη («Νέες Μετοχές») από την ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ («ΑΚΤΩΡ» ή η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μέγιστη τιμή διάθεσης 13,52 € ανά μετοχή σε μετρητά.
Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:
•Προσφορές κάτω των €11.25 ανά Νέα Μετοχή, που υποβληθήκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
•Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό η Aktor προχώρησε σήμερα σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται η διαδικασία της ΑΜΚ ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη και ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς ωστόσο η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Ειδικότερα, σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη («Νέες Μετοχές») από την ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ («ΑΚΤΩΡ» ή η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μέγιστη τιμή διάθεσης 13,52 € ανά μετοχή σε μετρητά.
Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:
•Προσφορές κάτω των €11.25 ανά Νέα Μετοχή, που υποβληθήκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
•Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.
UPD:
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