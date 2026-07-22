AKTOR: Ισχυρή υπερκάλυψη στην ΑΜΚ – Εν αναμονή των προσφορών και από τις ΗΠΑ

Σαφέστερη εικόνα για την αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη αναμένεται αργότερα το απόγευμα καθώς θα προσμετρηθούν και οι προσφορές από την Αμερική