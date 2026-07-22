Μυτιληναίος: Εργα, δίκτυα, εργοστάσια, διασυνδέσεις και βιομηχανία θα κρίνουν τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Εάν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναζωογονήσει τη βιομηχανική της βάση και να επιτύχει στρατηγική αυτονομία, οφείλει να επενδύσει στις φυσικές υποδομές που καθιστούν αυτούς τους στόχους εφικτούς, τονίζει σε ανάρτησή του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος





Ολόκληρη η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου:



Την περασμένη εβδομάδα υπογράψαμε μια σημαντική σύμβαση έργου υποδομής με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Παρακολουθώντας την εντυπωσιακή παρουσίαση ενός ακόμη έργου που οι ομάδες μηχανικών και κατασκευών μας ετοιμάζονται να παραδώσουν, και αναλογιζόμενος τα πολλά έργα υποδομής που έχουμε ολοκληρώσει ή αναπτύσσουμε σήμερα – από δίκτυα μεταφορών έως ενεργειακές υποδομές και ηλεκτρικά δίκτυα – συνειδητοποίησα για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος τους.



Συχνά μιλάμε για τις υποδομές με καθαρά τεχνικούς όρους: δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η πραγματική σημασία τους ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα στοιχεία.







Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έως το 2040 θα απαιτηθούν επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο.



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Σε ευρύτερο επίπεδο, εάν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναζωογονήσει τη βιομηχανική της βάση και να επιτύχει στρατηγική αυτονομία, οφείλει να επενδύσει στις φυσικές υποδομές που καθιστούν αυτούς τους στόχους εφικτούς.



Οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες χρειάζονται αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η ενέργεια απαιτεί σύγχρονα δίκτυα και διασυνδέσεις. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες προϋποθέτουν αποδοτικά δίκτυα μεταφορών, ενώ η ψηφιοποίηση απαιτεί ανθεκτικές υποδομές.



Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ευρώπη επικεντρώθηκε κυρίως στη διαμόρφωση στόχων, χωρίς να επενδύει επαρκώς στα πάγια και στις υποδομές που είναι αναγκαίες για την επίτευξή τους.



Τη στρατηγική σημασία των υποδομών για την ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αναδεικνύει σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Ευάγγελος Μυτιληναίος , με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης της ΜΕΤΚΑ με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων στο Σκαραμαγκά. Τονίζει ιδιαίτερα, ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης θα κριθεί από επενδύσεις σε έργα, εργοστάσια, δίκτυα, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανικές δυνατότητες.Την περασμένη εβδομάδα υπογράψαμε μια σημαντική σύμβαση έργου υποδομής με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Παρακολουθώντας την εντυπωσιακή παρουσίαση ενός ακόμη έργου που οι ομάδες μηχανικών και κατασκευών μας ετοιμάζονται να παραδώσουν, και αναλογιζόμενος τα πολλά έργα υποδομής που έχουμε ολοκληρώσει ή αναπτύσσουμε σήμερα – από δίκτυα μεταφορών έως ενεργειακές υποδομές και ηλεκτρικά δίκτυα – συνειδητοποίησα για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος τους.Συχνά μιλάμε για τις υποδομές με καθαρά τεχνικούς όρους: δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η πραγματική σημασία τους ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα στοιχεία.Στην ουσία, οι υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν συμβάλλουν μόνο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο κατασκευής τους, αλλά παράγουν αξία για πολλές δεκαετίες μετά την ολοκλήρωσή τους. Συνδέουν αγορές, αυξάνουν την παραγωγικότητα, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έως το 2040 θα απαιτηθούν επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο.Οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες όχι μόνο για την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, καθώς και για τη μείωση των στρατηγικών της ευπαθειών.Σε ευρύτερο επίπεδο, εάν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναζωογονήσει τη βιομηχανική της βάση και να επιτύχει στρατηγική αυτονομία, οφείλει να επενδύσει στις φυσικές υποδομές που καθιστούν αυτούς τους στόχους εφικτούς.Οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες χρειάζονται αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η ενέργεια απαιτεί σύγχρονα δίκτυα και διασυνδέσεις. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες προϋποθέτουν αποδοτικά δίκτυα μεταφορών, ενώ η ψηφιοποίηση απαιτεί ανθεκτικές υποδομές.Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ευρώπη επικεντρώθηκε κυρίως στη διαμόρφωση στόχων, χωρίς να επενδύει επαρκώς στα πάγια και στις υποδομές που είναι αναγκαίες για την επίτευξή τους.

Σήμερα, η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο φιλόδοξες πολιτικές. Χρειάζεται μια νέα, ισχυρή δέσμευση υπέρ των βιομηχανικών επενδύσεων, της ενεργειακής ασφάλειας, της ανάπτυξης υποδομών και της τεχνολογικής πρωτοπορίας.



Η στρατηγική αυτονομία δεν θα επιτευχθεί μόνο με διακηρύξεις. Θα οικοδομηθεί μέσα από έργα, εργοστάσια, δίκτυα, ενεργειακές διασυνδέσεις και βιομηχανικές δυνατότητες που ενισχύουν την οικονομία της Ευρώπης και την ανθεκτικότητά της.



Γι’ αυτό οι υποδομές έχουν τόσο καθοριστική σημασία. Όχι μόνο επειδή συνδέουν τόπους και ανθρώπους, αλλά επειδή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία.

22.07.2026, 15:55