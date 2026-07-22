Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο - Αντιστάθηκε στο profit taking και κράτησε τις 2.500 μονάδες
Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο - Αντιστάθηκε στο profit taking και κράτησε τις 2.500 μονάδες
Ισχυρές απώλειες για Aktor και ElvalHalcor λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου - Ράλι για την Titan
Σε αψιμαχίες γύρω από τις 2.500 μονάδες επιδόθηκαν σήμερα οι αγοραστές και οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο απέφυγε τη διόρθωση μετά το χθεσινό κρεσέντο των τραπεζών. Ήπιες ήταν οι μεταβολές για τους κλαδικούς δείκτες, ενώ η αγορά ισορρόπησε ανάμεσα στις ισχυρές απώλειες των Aktor – ElvalHalcor (αμφότερες κινήθηκαν στον «αστερισμό» των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου) και στην ανοδική αντίδραση ορισμένων άλλων μετοχών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε -για τρίτη συνεχόμενη μέρα- κατά 6 μονάδες ή +0,24% και έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.492,29 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.507,87 μονάδες. Κέρδη +1,91% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +18,21% φέτος.
Στο ταμπλό, οι ΑΜΚ της Aktor και της ElvalHalcor άσκησαν πιέσεις σε αμφότερες τις μετοχές, ενώ ισχυρή πτώση σημείωσαν επίσης η ΕΥΔΑΠ, η CrediaBank και η ΑΒΑΞ. Στον αντίποδα, η Titan ξεχώρισε θετικά, με τη Viohalco και τη Cenergy να ακολουθούν σε έντονα ανοδικό έδαφος.
Παραμένει αβέβαιο το σκηνικό στις διεθνείς αγορές
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η εγχώρια αγορά, καθώς η προσπάθεια ανάκαμψης καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον. Η Αθήνα στρέφεται πλέον σε αυστηρά επιλεκτικές τοποθετήσεις, εστιάζοντας σε μετοχές που διαθέτουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και σαφείς εταιρικούς καταλύτες, ικανούς να αμυνθούν στις εξωτερικές πιέσεις.
Ο βασικός «πονοκέφαλος» για τις διεθνείς αγορές παραμένει η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του αργού τύπου Brent «σκαρφάλωσε» στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό έξι εβδομάδων, καθώς οι φόβοι για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών με το Ιράν, προειδοποιώντας για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση διαταραχής του εμπορίου. Ταυτόχρονα, οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
Στον αντίποδα, το rebound των τεχνολογικών μετοχών επιχειρεί να εξισορροπήσει το αρνητικό κλίμα. Αν και τα εταιρικά αποτελέσματα στο εξωτερικό δείχνουν προσωρινά να επισκιάζουν τις γεωπολιτικές εντάσεις, προσφέροντας ορισμένες θετικές εκπλήξεις, οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνουν, η προσήλωση στα εταιρικά μεγέθη ενδέχεται να αποδειχθεί «μυωπική», καθώς οι ευρύτεροι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο παραμονεύουν, θέτοντας σε δοκιμασία τη διάρκεια της όποιας ανοδικής αντίδρασης.
Έπεσε η αυλαία για την ΑΜΚ της Aktor – Πρεμιέρα για την ΕΛΧΑ
Στο εταιρικό μέτωπο, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της Aktor, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από 3,5 φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές ανήλθαν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Το τελικό μέγεθος της προσφοράς θα μπορούσε να αυξηθεί έως και τα 750 εκατ. ευρώ, ενώ το εύρος τιμής έχει οριστεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά μετοχή (έναντι της ανώτατης τιμής των 13,53 ευρώ που έχει δοθεί). Με σημερινή της ανακοίνωση η Aktor επισημαίνει ότι προσφορές υπό των 11,25 ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα έσοδα από την ΑΜΚ θα υποστηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ της Aktor έως το 2031.
Ξεκίνησε επίσης η διαπραγμάτευση των 59,52 εκατ. νέων μετοχών της ElvalHalcor, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ (καθαρά έσοδα 237 εκατ. ευρώ – έξοδα έκδοσης 13 εκατ. ευρώ). Η έκδοση των νέων μετοχών έγινε στην τιμή των 4,2 ευρώ ανά μετοχή. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως προς τη χρηματοδότηση μέρους του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος ύψους 455 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με συνολική έγκυρη ζήτηση 686,22 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται υπερκάλυψη 2,75 φορές.
Η Jumbo διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 3%). Το καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,665 ευρώ ανά μετοχή και η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου. Η Alter Ego Media διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 1,6%), με την πληρωμή να πραγματοποιείται στις 27 Ιουλίου. Η Alpha Real Estates Services «έκοψε» μέρισμα 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,475 ευρώ ανά μετοχή).
Εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι 19,17 εκατ. νέες μετοχές της Interwood – Ξυλεμπορία που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παράλληλα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 73.200 νέες μετοχές της Alpha Trust Holdings, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 21 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή. Τέλος, οι μετοχές της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου είναι διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε -για τρίτη συνεχόμενη μέρα- κατά 6 μονάδες ή +0,24% και έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.492,29 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.507,87 μονάδες. Κέρδη +1,91% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +18,21% φέτος.
Στο ταμπλό, οι ΑΜΚ της Aktor και της ElvalHalcor άσκησαν πιέσεις σε αμφότερες τις μετοχές, ενώ ισχυρή πτώση σημείωσαν επίσης η ΕΥΔΑΠ, η CrediaBank και η ΑΒΑΞ. Στον αντίποδα, η Titan ξεχώρισε θετικά, με τη Viohalco και τη Cenergy να ακολουθούν σε έντονα ανοδικό έδαφος.
Παραμένει αβέβαιο το σκηνικό στις διεθνείς αγορές
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η εγχώρια αγορά, καθώς η προσπάθεια ανάκαμψης καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον. Η Αθήνα στρέφεται πλέον σε αυστηρά επιλεκτικές τοποθετήσεις, εστιάζοντας σε μετοχές που διαθέτουν ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και σαφείς εταιρικούς καταλύτες, ικανούς να αμυνθούν στις εξωτερικές πιέσεις.
Ο βασικός «πονοκέφαλος» για τις διεθνείς αγορές παραμένει η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους. Η τιμή του αργού τύπου Brent «σκαρφάλωσε» στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό έξι εβδομάδων, καθώς οι φόβοι για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών με το Ιράν, προειδοποιώντας για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση διαταραχής του εμπορίου. Ταυτόχρονα, οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
Στον αντίποδα, το rebound των τεχνολογικών μετοχών επιχειρεί να εξισορροπήσει το αρνητικό κλίμα. Αν και τα εταιρικά αποτελέσματα στο εξωτερικό δείχνουν προσωρινά να επισκιάζουν τις γεωπολιτικές εντάσεις, προσφέροντας ορισμένες θετικές εκπλήξεις, οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνουν, η προσήλωση στα εταιρικά μεγέθη ενδέχεται να αποδειχθεί «μυωπική», καθώς οι ευρύτεροι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο παραμονεύουν, θέτοντας σε δοκιμασία τη διάρκεια της όποιας ανοδικής αντίδρασης.
Έπεσε η αυλαία για την ΑΜΚ της Aktor – Πρεμιέρα για την ΕΛΧΑ
Στο εταιρικό μέτωπο, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της Aktor, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από 3,5 φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές ανήλθαν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Το τελικό μέγεθος της προσφοράς θα μπορούσε να αυξηθεί έως και τα 750 εκατ. ευρώ, ενώ το εύρος τιμής έχει οριστεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά μετοχή (έναντι της ανώτατης τιμής των 13,53 ευρώ που έχει δοθεί). Με σημερινή της ανακοίνωση η Aktor επισημαίνει ότι προσφορές υπό των 11,25 ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα έσοδα από την ΑΜΚ θα υποστηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ της Aktor έως το 2031.
Ξεκίνησε επίσης η διαπραγμάτευση των 59,52 εκατ. νέων μετοχών της ElvalHalcor, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ (καθαρά έσοδα 237 εκατ. ευρώ – έξοδα έκδοσης 13 εκατ. ευρώ). Η έκδοση των νέων μετοχών έγινε στην τιμή των 4,2 ευρώ ανά μετοχή. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως προς τη χρηματοδότηση μέρους του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος ύψους 455 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με συνολική έγκυρη ζήτηση 686,22 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται υπερκάλυψη 2,75 φορές.
Η Jumbo διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 3%). Το καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,665 ευρώ ανά μετοχή και η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου. Η Alter Ego Media διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 1,6%), με την πληρωμή να πραγματοποιείται στις 27 Ιουλίου. Η Alpha Real Estates Services «έκοψε» μέρισμα 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,475 ευρώ ανά μετοχή).
Εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι 19,17 εκατ. νέες μετοχές της Interwood – Ξυλεμπορία που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παράλληλα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 73.200 νέες μετοχές της Alpha Trust Holdings, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 21 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή. Τέλος, οι μετοχές της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου είναι διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.
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