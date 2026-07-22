Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, τι είναι το σκάνδαλο με τις συναλλαγές Cum-Cum που ερευνούν οι Αρχές
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Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, τι είναι το σκάνδαλο με τις συναλλαγές Cum-Cum που ερευνούν οι Αρχές

70 ερευνητές έκαναν έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank - Στους υπόπτους δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Postbank

Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, τι είναι το σκάνδαλο με τις συναλλαγές Cum-Cum που ερευνούν οι Αρχές
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Οι έφοδοι στα γραφεία της Deutsche Bank έχουν σταματήσει πια να προκαλούν έκπληξη, αφού συχνά πυκνά ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός βρίσκεται στο επίκεντρο κάποιας έρευνας των αρχών. Αυτή τη φορά, σήμερα το πρωί περίπου 70 ερευνητές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τις λεγόμενες συναλλαγές Cum-Cum.

Όπως μεταδίδει το Business Insider, αλλά και γερμανικά μέσα όπως η Die Welt και η Handelsblatt η επιχείρηση σχετίζεται με έρευνα της Εισαγγελίας του Ντίσελντορφ. Η τράπεζα από πλευράς της επιβεβαίωσε την έφοδο, διευκρινίζοντας ότι «ερευνάται ως τρίτο μέρος και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».

Στο μικροσκόπιο συναλλαγές της Postbank

Η έρευνα αφορά συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει η Postbank, θυγατρική τότε της Deutsche Bank, με βρετανική επενδυτική τράπεζα. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές φέρεται να πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2008-2010.

Οι συναλλαγές Cum-Cum αφορούν αγοραπωλησίες μετοχών γύρω από την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, μέσω των οποίων εγχώριοι και ξένοι επενδυτές επιδίωκαν, με προσωρινή μεταβίβαση των μετοχών, να περιορίσουν την επιβάρυνση από τον φόρο επί των μερισμάτων.

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