Το 2027 ανοίγει το νέο project άνω των 100 εκατ. ευρώ του Ναγκίμπ Σαουίρις στη Μύκονο
Το 2027 ανοίγει το νέο project άνω των 100 εκατ. ευρώ του Ναγκίμπ Σαουίρις στη Μύκονο
Με 93 κλειδιά και «floating rock bar» από την Ora Developers - Το νέο brand θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τις πολυτελείς μονάδες που διαθέτει ο όμιλος Σαουίρις ανά τον κόσμο
Τη θερινή σεζόν του 2027 έρχεται ένα από τα νέα projects στη Μύκονο, με μια αξία επένδυσης άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Ο λόγος για το νέο εγχείρημα στο νησί, αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ από την Ora Developers, που συνδέεται με τον Ναγκίμπ Σαουίρις, τον επιχειρηματία με αιγυπτιακές ρίζες και σημαντικό επιχειρηματικό παρελθόν στην Ελλάδα από τον κλάδο των τελεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών μέχρι φυσικά το real estate, όπου ο ίδιος έχει χτίσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
Η νέα μονάδα πολύ υψηλών προδιαγραφών της Μυκόνου επρόκειτο με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα να λειτουργήσει από αυτήν τη σεζόν, ωστόσο οι εργασίες πήγαν πιο πίσω, απόρροια και των αδειοδοτικών αλλά και των χωροταξικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει το νησί. Πλέον, με βάση το νέο χρονοδιαγραμμα το νέο πολυτελές τουριστικό project στο νησί των Ανέμων πρόκειται να ανοίξει επισήμως τις πύλες του από το Μάιο του 2027.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο λόγος για το νέο εγχείρημα στο νησί, αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ από την Ora Developers, που συνδέεται με τον Ναγκίμπ Σαουίρις, τον επιχειρηματία με αιγυπτιακές ρίζες και σημαντικό επιχειρηματικό παρελθόν στην Ελλάδα από τον κλάδο των τελεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών μέχρι φυσικά το real estate, όπου ο ίδιος έχει χτίσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
Η νέα μονάδα πολύ υψηλών προδιαγραφών της Μυκόνου επρόκειτο με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα να λειτουργήσει από αυτήν τη σεζόν, ωστόσο οι εργασίες πήγαν πιο πίσω, απόρροια και των αδειοδοτικών αλλά και των χωροταξικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει το νησί. Πλέον, με βάση το νέο χρονοδιαγραμμα το νέο πολυτελές τουριστικό project στο νησί των Ανέμων πρόκειται να ανοίξει επισήμως τις πύλες του από το Μάιο του 2027.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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