Το 2027 ανοίγει το νέο project άνω των 100 εκατ. ευρώ του Ναγκίμπ Σαουίρις στη Μύκονο

Με 93 κλειδιά και «floating rock bar» από την Ora Developers - Το νέο brand θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τις πολυτελείς μονάδες που διαθέτει ο όμιλος Σαουίρις ανά τον κόσμο