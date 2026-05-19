ΔΕΗ: Ζήτηση-ρεκόρ για την ΑΜΚ και το σχέδιο χρηματοδότησης του Δημοσίου για το 33,4%
Συνεχίζεται για 2η μέρα το book building - Ισχυρή υπερκάλυψη από διεθνή χαρτοφυλάκια και anchor investors
Κάθε προηγούμενο φαίνεται να σπάει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών εξελίσσεται σε case study για την ελληνική αγορά, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κινήσεις των τελευταίων ετών. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΑΜΚ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του 33,4%, κίνηση που εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει κεφάλαια άνω του 1,3 δισ. ευρώ, ανάλογα με το τελικό ύψος της έκδοσης.
Οι προσφορές για την αύξηση της ΔΕΗ έχουν ήδη εκτοξευθεί στα 12 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η τελική ζήτηση ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 15–19 δισ. ευρώ, οδηγώντας την υπερκάλυψη στις τέσσερις έως πέντε φορές. Το βιβλίο προσφορών παραμένει ανοικτό και σήμερα, δεύτερη ημέρα της διαδικασίας του book building, ενώ η αγορά παρακολουθεί από κοντά τόσο τη διαμόρφωση της τελικής τιμής όσο και τη σύνθεση των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην κατανομή.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικές τοποθετήσεις από μεγάλα θεσμικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμους επενδυτές ήδη από την πρώτη ημέρα, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η κινητικότητα από private equity funds, family offices και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
Παράλληλα, η ΔΕΗ φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πέντε ισχυρών anchor investors, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν δεσμεύσει σημαντικό μέρος της έκδοσης πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Στην αγορά διακινούνται ονόματα μεγάλων διεθνών επενδυτικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων το Qatar Investment Authority (QIA), η BlackRock, η Capital Group και η Covalis Capital, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την τελική σύνθεση τους.
Η κύρια μάζα των εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να κινηθεί πιο δυναμικά στη δεύτερη ημέρα, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως αύριο, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί το pricing της συναλλαγής.
Η ΔΕΗ επιδιώκει να αντλήσει έως 4,2–4,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της προγράμματος, ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τις δεσμευτικές προσφορές και την τελική τιμή διάθεσης.
Με το book building να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι ανάδοχοι του placement της ΔΕΗ είχαν χθες βράδυ διαδοχικές επαφές, αξιολογώντας τη ζήτηση και τα επίπεδα τιμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε conference call μεταξύ των τραπεζών και των συμβούλων που συμμετέχουν στη συναλλαγή, με βασικό αντικείμενο την αποτίμηση της πρώτης ημέρας λειτουργίας του βιβλίου προσφορών, αλλά και τη διαμόρφωση των κατώτερων επιπέδων τιμών κάτω από τα οποία δεν θα γίνονται αποδεκτές νέες εγγραφές.
