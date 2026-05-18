Reuters: Καλύφθηκε άμεσα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στα ύψη οι προσφορές
Reuters: Καλύφθηκε άμεσα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στα ύψη οι προσφορές
Το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του - Εντονο το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με τη ζήτηση να εκτιμάται ακόμη και στην περιοχή των 9-10 δισ. ευρώ
Με εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία.
Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, ενώ η εικόνα της πρώτης ημέρας ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η επιχείρηση μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ενεργό έως την Τετάρτη, με τη ΔΕΗ να επιδιώκει τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2030.
Παρά τις εισηγήσεις ορισμένων αναδόχων προς τη διοίκηση για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκτιμάται ότι κινείται ακόμη και στην περιοχή των 9 με 10 δισ. ευρώ, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί ως ανώτατο όριο ποσό κοντά στα 4,2 με 4,5 δισ. ευρώ.
Τραπεζικές πηγές με γνώση της διαδικασίας σημειώνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το ύψος των δεσμευτικών προσφορών, τη σύνθεση των επενδυτών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης, ωστόσο τα ποσά που εξετάζονται ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ.
Όπως έγραφε το newmoney, η διοίκηση παρουσιάζει την αύξηση κεφαλαίου ως βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας, της ευέλικτης παραγωγής και των data centers.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης της νέας μετοχής ορίστηκε στα 19,75 ευρώ, δηλαδή στο επίπεδο της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής, με τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ να προσεγγίζει πλέον τα 7,3 δισ. ευρώ.
Στην αύξηση συμμετέχουν cornerstone επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4%, καθώς και η CVC Capital, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να τοποθετήσει έως και 1,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από περίπου 200 ξένα χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και hedge funds, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και μεγάλοι anchor investors που έχουν ήδη «κλειδώσει» θέσεις πριν από την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Στην αγορά κυκλοφορούν ονόματα όπως τα Qatar Investment Authority, BlackRock, Capital και Covallis Capital, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ποιοι επενδυτές έχουν εξασφαλίσει τελικές κατανομές ή μεγαλύτερες θέσεις στην έκδοση.
Σημαντική θεωρείται και η παρουσία αραβικών κεφαλαίων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον από το Κατάρ μέσω του κρατικού επενδυτικού του βραχίονα.
Από ελληνικής πλευράς, συμμετοχή στην αύξηση αναμένεται να έχει και ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος διατηρεί σήμερα ποσοστό περίπου 2% στη ΔΕΗ. Ο όμιλος είχε εισέλθει δυναμικά στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης το 2024, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, ενώ η εικόνα της πρώτης ημέρας ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η επιχείρηση μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ενεργό έως την Τετάρτη, με τη ΔΕΗ να επιδιώκει τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2030.
Παρά τις εισηγήσεις ορισμένων αναδόχων προς τη διοίκηση για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκτιμάται ότι κινείται ακόμη και στην περιοχή των 9 με 10 δισ. ευρώ, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί ως ανώτατο όριο ποσό κοντά στα 4,2 με 4,5 δισ. ευρώ.
Τραπεζικές πηγές με γνώση της διαδικασίας σημειώνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το ύψος των δεσμευτικών προσφορών, τη σύνθεση των επενδυτών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης, ωστόσο τα ποσά που εξετάζονται ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ.
Όπως έγραφε το newmoney, η διοίκηση παρουσιάζει την αύξηση κεφαλαίου ως βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας, της ευέλικτης παραγωγής και των data centers.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης της νέας μετοχής ορίστηκε στα 19,75 ευρώ, δηλαδή στο επίπεδο της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής, με τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ να προσεγγίζει πλέον τα 7,3 δισ. ευρώ.
Στην αύξηση συμμετέχουν cornerstone επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4%, καθώς και η CVC Capital, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να τοποθετήσει έως και 1,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από περίπου 200 ξένα χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και hedge funds, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και μεγάλοι anchor investors που έχουν ήδη «κλειδώσει» θέσεις πριν από την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Στην αγορά κυκλοφορούν ονόματα όπως τα Qatar Investment Authority, BlackRock, Capital και Covallis Capital, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ποιοι επενδυτές έχουν εξασφαλίσει τελικές κατανομές ή μεγαλύτερες θέσεις στην έκδοση.
Σημαντική θεωρείται και η παρουσία αραβικών κεφαλαίων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον από το Κατάρ μέσω του κρατικού επενδυτικού του βραχίονα.
Από ελληνικής πλευράς, συμμετοχή στην αύξηση αναμένεται να έχει και ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος διατηρεί σήμερα ποσοστό περίπου 2% στη ΔΕΗ. Ο όμιλος είχε εισέλθει δυναμικά στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης το 2024, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα