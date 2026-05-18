Στις αγορές με senior ομόλογο η Eurobank
Η Εurobank ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preffered, με 6ετή διάρκεια και δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών και η τιμολόγηση του ομολόγου θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας με αρχική ένδειξη επιτοκίου ΙTPS MS+ 125 μονάδες βάσης (mid swap).

H αγορά εκτιμά ότι θα είναι ένα ομόλογο ύψους 500 -700 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.

Πηγή: newmoney.gr
