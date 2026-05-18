Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του ο Τσίπρας, η ανακοίνωσή του με άρωμα... γηπέδου
Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του ο Τσίπρας, η ανακοίνωσή του με άρωμα... γηπέδου
«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός - Δείτε το βίντεο
Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που ετοιμάζει το τελευταίο διάστημα.
Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση και δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό, εμφανίζονται δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς «26» και «5», παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.
«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σχετική του ανάρτηση.
Μάλιστα, στις αναρτήσεις του έγραφε χαρακτηριστικά πως «τον Μάρτη ήταν νωρίς…» και ότι «τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά», προαναγγέλλοντας τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις που, όπως αποκάλυψε σήμερα, θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου.
«Έχουμε φωνή και θέλουμε να ακουστεί» είναι το σύνθημα της ομάδας των νέων που διοργανώνουν την αποψινή εκδήλωση, ενώ στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης. Νέοι που έχουν κάνει ήδη τα πρώτα τους βήματα προς την επαγγελματική αποκατάσταση και άλλοι που προσπαθούν να ανοίξουν τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο.
Σημειωτέον ότι το πρώτο Unmute Now διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη και ήταν η θετική ανταπόκριση που συνάντησε, που γέννησε την ιδέα να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τσίπρα και παρουσιάστρια τη Zoe Pre.
Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση και δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό, εμφανίζονται δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς «26» και «5», παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.
«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σχετική του ανάρτηση.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός κοινοποιούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με σχόλια υποστηρικτών του, οι οποίοι εδώ και καιρό τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση.
Ούτε νωρίς ούτε αργά,— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 18, 2026
τώρα είναι η ώρα. pic.twitter.com/glgqSsKLlO
Μάλιστα, στις αναρτήσεις του έγραφε χαρακτηριστικά πως «τον Μάρτη ήταν νωρίς…» και ότι «τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά», προαναγγέλλοντας τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις που, όπως αποκάλυψε σήμερα, θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου.
Στο «Unmute now» σήμερα ο ΤσίπραςΗ αποψινή εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο «Unmute now» στις 19:30 στο Klakaz έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας φωνή σε νέες και νέους, για να εκφράσουν προβλήματα και προβληματισμούς τους.
«Έχουμε φωνή και θέλουμε να ακουστεί» είναι το σύνθημα της ομάδας των νέων που διοργανώνουν την αποψινή εκδήλωση, ενώ στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης. Νέοι που έχουν κάνει ήδη τα πρώτα τους βήματα προς την επαγγελματική αποκατάσταση και άλλοι που προσπαθούν να ανοίξουν τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο.
«Unmute now σημαίνει συζητώ και διεκδικώ»Ως προς την ατζέντα, «στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Δεν θέλουμε να αφήσουμε το αύριο στην τύχη του, θέλουμε να το φέρνουμε στα μέτρα της δικής μας γενιάς. Για αυτό θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε να προβληματιστούμε και να διαμορφώσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον» μας εξηγεί ο Δημήτρης Μοτζάκης φοιτητής της ΑΣΟΕΕ, που είναι στον πυρήνα της αρχικής παρέας που διοργανώνει το event Unmute Now στην Αθήνα.
Σημειωτέον ότι το πρώτο Unmute Now διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη και ήταν η θετική ανταπόκριση που συνάντησε, που γέννησε την ιδέα να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τσίπρα και παρουσιάστρια τη Zoe Pre.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα