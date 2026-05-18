Σε κλοιό γεωπολιτικών πιέσεων το Χρηματιστήριο, στο προσκήνιο η ΔΕΗ λόγω της αύξησης κεφαλαίου
Σε κλοιό γεωπολιτικών πιέσεων το Χρηματιστήριο, στο προσκήνιο η ΔΕΗ λόγω της αύξησης κεφαλαίου
Σε ρυθμούς χαμηλής ορατότητας κινείται η εγχώρια αγορά λόγω της επιστροφής του ρίσκου στη Μέση Ανατολή - Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ μονοπωλεί το επενδυτικό ενδιαφέρον
Με αρνητικό πρόσημο και διάχυτη επιφυλακτικότητα διαπραγματεύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η εγχώρια αγορά ευθυγραμμίζεται με το κύμα ρευστοποιήσεων που «σαρώνει» τα ευρωπαϊκά ταμπλό. Η απουσία διπλωματικής προόδου στον πόλεμο του Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τους γεωπολιτικούς κινδύνους, προκαλώντας νευρικότητα στους επενδυτές διεθνώς.
Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και η συνεπακόλουθη «εκτίναξη» των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για αυξημένη μεταβλητότητα, έντονες διακυμάνσεις και πιέσεις, κυρίως στους κλάδους υψηλού ρίσκου.
Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η ΔΕΗ μονοπωλεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, λειτουργώντας ως αυτόνομος πόλος έλξης ρευστότητας. Σήμερα άνοιξε επίσημα το βιβλίο προσφορών (bookbuilding) για την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, τα μηνύματα για την έκδοση είναι άκρως ενθαρρυντικά. Η ζήτηση έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή υπερκάλυψη, γεγονός που πιστοποιεί το ισχυρό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων, προσφέροντας στη μετοχή σημαντικά στηρίγματα.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (18/5) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,15% και διαπραγματεύεται στις 2.221,07 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.219,42 (χαμηλό ημέρας) και των 2.233,50 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και η συνεπακόλουθη «εκτίναξη» των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για αυξημένη μεταβλητότητα, έντονες διακυμάνσεις και πιέσεις, κυρίως στους κλάδους υψηλού ρίσκου.
Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η ΔΕΗ μονοπωλεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, λειτουργώντας ως αυτόνομος πόλος έλξης ρευστότητας. Σήμερα άνοιξε επίσημα το βιβλίο προσφορών (bookbuilding) για την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, τα μηνύματα για την έκδοση είναι άκρως ενθαρρυντικά. Η ζήτηση έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή υπερκάλυψη, γεγονός που πιστοποιεί το ισχυρό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων, προσφέροντας στη μετοχή σημαντικά στηρίγματα.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (18/5) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,15% και διαπραγματεύεται στις 2.221,07 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.219,42 (χαμηλό ημέρας) και των 2.233,50 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα