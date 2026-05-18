Moody’s Analytics: Το πολιτικό ρίσκο επιστρέφει πάνω από την ελληνική οικονομία, τα τέσσερα σενάρια για τις εκλογές
Moody’s Analytics: Το πολιτικό ρίσκο επιστρέφει πάνω από την ελληνική οικονομία, τα τέσσερα σενάρια για τις εκλογές
Οι εκλογές μπορούν να εξελιχθούν σε κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, σημειώνει ο οίκος - Oι κίνδυνοι επιδείνωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης των αγορών και των προοπτικών ανάπτυξης
Η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά σε μια νέα φάση πολιτικής αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που η οικονομία έχει μεν αφήσει πίσω της τα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης, αλλά δεν έχει ακόμη αποκτήσει το περιθώριο ασφαλείας που θα της επέτρεπε να απορροφήσει εύκολα ένα παρατεταμένο πολιτικό σοκ. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της η οποία στην έκθεσή της η Moody’s Analytics για τις προοπτικές της χώρας προειδοποιεί ότι οι εκλογές του 2027 μπορούν να εξελιχθούν σε κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης είναι ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει αξιοσημείωτη μακροοικονομική πρόοδο. Η ανάπτυξη κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από το 2021, η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και το δημόσιο χρέος έχει εισέλθει σε πτωτική τροχιά. Σύμφωνα με τη Moody’s Analytics, το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 148% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2025, από κορύφωση στο 206% του ΑΕΠ το 2020. Ωστόσο, η ίδια η έκθεση επιμένει ότι αυτή η εικόνα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς η Ελλάδα παραμένει μια οικονομία με υψηλό χρέος, χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και ευαισθησία στις διακυμάνσεις της εμπιστοσύνης.
Η πιο ανησυχητική διάσταση είναι ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε πλήρη αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει 7,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2008, ενώ το 2025 βρισκόταν μόλις οριακά υψηλότερα από της Λετονίας και της Βουλγαρίας. Η Moody’s Analytics σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει πίσω από χώρες όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Κροατία κατά την τελευταία δεκαετία. Με άλλα λόγια, η χώρα έχει βελτιώσει τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά η κοινωνική και παραγωγική βάση της οικονομίας δεν έχει ανακτήσει πλήρως τις απώλειες της προηγούμενης κρίσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης είναι ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει αξιοσημείωτη μακροοικονομική πρόοδο. Η ανάπτυξη κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από το 2021, η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και το δημόσιο χρέος έχει εισέλθει σε πτωτική τροχιά. Σύμφωνα με τη Moody’s Analytics, το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 148% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2025, από κορύφωση στο 206% του ΑΕΠ το 2020. Ωστόσο, η ίδια η έκθεση επιμένει ότι αυτή η εικόνα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς η Ελλάδα παραμένει μια οικονομία με υψηλό χρέος, χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και ευαισθησία στις διακυμάνσεις της εμπιστοσύνης.
Η πιο ανησυχητική διάσταση είναι ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε πλήρη αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει 7,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2008, ενώ το 2025 βρισκόταν μόλις οριακά υψηλότερα από της Λετονίας και της Βουλγαρίας. Η Moody’s Analytics σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει πίσω από χώρες όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Κροατία κατά την τελευταία δεκαετία. Με άλλα λόγια, η χώρα έχει βελτιώσει τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά η κοινωνική και παραγωγική βάση της οικονομίας δεν έχει ανακτήσει πλήρως τις απώλειες της προηγούμενης κρίσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα