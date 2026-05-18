Πρεμιέρα την Τετάρτη 20/05 για το Μητρώο Ιδιωτικού Χρέους
Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την πλήρη καταγραφή του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα γίνεται την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου, με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιωτικού Χρέους.
Μέσα από το νέο σύστημα, το Δημόσιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα σχετικά με το ποιος οφείλει, σε ποιους και ποια είναι τα συνολικά ποσά των χρεών, τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 400 δισ. ευρώ, καθώς και για το κατά πόσο αυτά μπορούν να εισπραχθούν.
Την προσεχή Τετάρτη θα περατωθεί η πρώτη μαζική αποστολή στοιχείων για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ώστε να αρχίσει να χτίζεται η νέα βάση δεδομένων. Η απόφαση προβλέπει αυστηρές προθεσμίες για τη διαβίβαση των δεδομένων. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα αποστέλλουν στοιχεία δύο φορές τον χρόνο. Η πρώτη έως την 1η Μαΐου για το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και έως την 1η Νοεμβρίου για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Στην ουσία, η νέα πλατφόρμα που θα τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θα περιλαμβάνει αναλυτική εικόνα για κάθε οφειλή: από το αρχικό ποσό, τους τόκους και τις προσαυξήσεις μέχρι τις δόσεις που πληρώθηκαν, τις εγγυήσεις, τα ένδικα μέσα και την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους. Για κάθε οφειλή θα καταγράφονται: αν είναι εξυπηρετούμενη ή σε καθυστέρηση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις, οι ενεργές ρυθμίσεις, οι πληρωμές που έγιναν ανά εξάμηνο, ακόμη και αν έχουν ληφθεί διοικητικά ή δικαστικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
