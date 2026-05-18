Τράπεζα της Ελλάδος: Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις
Τράπεζα της Ελλάδος: Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις
Στο 4,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης - Πώς διαμορφώνονται οι προβλέψεις επιχειρήσεων και καταναλωτών για το επόμενο 12μηνο
Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ελλάδα, αντανακλώντας κυρίως τη διατήρηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αγορές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων σε ευρωζώνη και ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη παραμένουν συμβατές με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Ελλάδα: Ο δείκτης κατέγραψε αύξηση στο 4,6%.
ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%.
Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Απρίλιος ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης αποτυπώθηκαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές, με «όχημα» το ενεργειακό κόστος. Αν και οι τιμές των εμπορευμάτων κατέγραψαν προσωρινή αποκλιμάκωση όταν διαφάνηκαν προοπτικές διπλωματικής εκτόνωσης, η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), τροφοδοτώντας τη μεταβλητότητα.
Γενικός Πληθωρισμός: Από το 3,4% τον Μάρτιο, επιταχύνθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο, επηρεασμένος από την αντιστροφή της τάσης στις τιμές ενέργειας, οι οποίες ήταν αρνητικές το πρώτο δίμηνο του έτους.
Δομικός Πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και είδη διατροφής): Μετά την επιβράδυνση στο 2,7% τον Μάρτιο, σημείωσε μικρή άνοδο στο 2,9% τον Απρίλιο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας (γενικός και δομικός) συνεχίζει να υπερβαίνει τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης, με τη διαφορά αυτή να διευρύνεται εκ νέου τον Απρίλιο. Στο πεδίο της απασχόλησης, τον Μάρτιο του 2026 το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη υποχώρησε ελαφρώς στο 6,2%, ενώ στην Ελλάδα κατέγραψε άνοδο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 9%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αγορές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων σε ευρωζώνη και ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη παραμένουν συμβατές με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Η πορεία των δεικτών τον ΑπρίλιοΕυρωζώνη: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) ενισχύθηκε σημαντικά στο 3% (προκαταρκτική εκτίμηση).
Ελλάδα: Ο δείκτης κατέγραψε αύξηση στο 4,6%.
ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%.
Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Απρίλιος ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης αποτυπώθηκαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές, με «όχημα» το ενεργειακό κόστος. Αν και οι τιμές των εμπορευμάτων κατέγραψαν προσωρινή αποκλιμάκωση όταν διαφάνηκαν προοπτικές διπλωματικής εκτόνωσης, η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), τροφοδοτώντας τη μεταβλητότητα.
Η εικόνα στην εγχώρια αγοράΣτην Ελλάδα, ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο δίμηνο του 2026. Η τάση αυτή εντάθηκε στη συνέχεια:
Γενικός Πληθωρισμός: Από το 3,4% τον Μάρτιο, επιταχύνθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο, επηρεασμένος από την αντιστροφή της τάσης στις τιμές ενέργειας, οι οποίες ήταν αρνητικές το πρώτο δίμηνο του έτους.
Δομικός Πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και είδη διατροφής): Μετά την επιβράδυνση στο 2,7% τον Μάρτιο, σημείωσε μικρή άνοδο στο 2,9% τον Απρίλιο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας (γενικός και δομικός) συνεχίζει να υπερβαίνει τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης, με τη διαφορά αυτή να διευρύνεται εκ νέου τον Απρίλιο. Στο πεδίο της απασχόλησης, τον Μάρτιο του 2026 το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη υποχώρησε ελαφρώς στο 6,2%, ενώ στην Ελλάδα κατέγραψε άνοδο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 9%.
▪ Δημοσιεύσαμε σήμερα το νέο «Inflation Monitor».— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) May 18, 2026
▪ We published today the new «Inflation Monitor».
🔗 https://t.co/FQZYe5sDqo pic.twitter.com/TVaThknxE8
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα