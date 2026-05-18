Καύσιμα: Έρχονται τιμές πάνω από 2,10€ στη βενζίνη - Τι λέει ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής
Η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά αυτή την εβδομάδα είπε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά - Απαραίτητη η παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα

Ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Δευτέρας 18/5, τόνισε ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά αυτήν την βδομάδα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές των καυσίμων είναι αρκετά πιθανό να παραμείνουν υψηλές το καλοκαίρι ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Καύσιμα: Πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη στην Αττική

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτή την εβδομάδα η τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου.
