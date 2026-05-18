Ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη ΔΕΗ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών, στα €19,75 η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
Στόχος άντλησης έως 4,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις 24 δισ. σε ΑΠΕ, δίκτυα, διεθνή επέκταση και data centers έως το 2030 - Πώς θα κατανεμηθούν οι μετοχές
Με mega αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρεί η ΔΕΗ να χρηματοδοτήσει το νέο επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη πενταετία, ανοίγοντας σήμερα το βιβλίο προσφορών για την άντληση έως 4,5 δισ. ευρώ.
Η διαδικασία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα ισχυρό.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ΑΜΚ προορίζονται για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος της περιόδου 2026–2030, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ.
Η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει την αύξηση κεφαλαίου ως βασικό μοχλό για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΔΕΗ στους τομείς της ενέργειας, των δικτύων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ευέλικτης παραγωγής και των data centers.
Μπροστά στην τεράστια ζήτηση που καταγράφεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποτυπώθηκε ήδη από το αρχικό ενδιαφέρον επενδυτών που φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή των 9 έως 10 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 4,5 δισ. ευρώ.
Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε και η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην αύξηση αναμένεται να αυξηθεί, από 1,3 δισ. ευρώ σε περίπου 1,46 δισ. ευρώ.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον για την αύξηση δεν έχει προηγούμενο, με μεγάλους θεσμικούς επενδυτές να έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, ενώ σημαντικοί anchor investors φέρονται να έχουν ήδη «κλειδώσει» τις θέσεις τους στην έκδοση.
Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσέλκυση νέων ισχυρών επενδυτών και στην προστασία των υφιστάμενων μετόχων από υπερβολικό dilution (απομείωση της συμμετοχής), καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση κεφαλαίου και όσο περισσότερες νέες μετοχές εκδοθούν, τόσο περιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής των παλαιών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Η εταιρεία έχει διαμηνύσει ότι θα διαφυλάξει τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων μέσω της κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη μείωση των ποσοστών συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης.
Ανώτατη τιμή διάθεσης 19,75 ευρώ – Ισχυρή ζήτηση από διεθνή fundsΗ ανώτατη τιμή διάθεσης της μετοχής της ΔΕΗ καθορίστηκε, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στο επίπεδο της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής, δηλαδή στα 19,75 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ να προσεγγίζει τα 7,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αναπτυξιακές προοπτικές και τον στρατηγικό μετασχηματισμό του ομίλου.
