Οικονομικό σοκ 25 δισ. δολαρίων για τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ και οι αυξήσεις πετρελαίου πλήττουν βιομηχανίες, καταναλωτικά προϊόντα και μεταφορές, ενώ οι προοπτικές για οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αβέβαιες - Τι αναφέρει η ανάλυση του Reuters
Τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια έχει στοιχίσει στις εταιρείες σε όλο τον κόσμο ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον λογαριασμό να συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.
Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού και εμπορικές διαδρομές που έχουν πληγεί από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Τουλάχιστον 279 εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, ανέφεραν στο πρακτορείο ότι ο πόλεμος ήταν η αφορμή για αμυντικά μέτρα, όπως αυξήσεις τιμών, μειώσεις παραγωγής, αναστολή μερισμάτων, προσωρινές άδειες προσωπικού, επιπλέον χρεώσεις καυσίμων ή αίτηση για έκτακτη κρατική βοήθεια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Whirlpool, Μαρκ Μπλίτζερ, δήλωσε ότι η πτώση που παρατηρείται είναι αντίστοιχη με αυτή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ η εταιρεία προχώρησε στη μείωση των ετήσιων προβλέψεων κατά το ήμισυ και ανέστειλε τη διανομή μερίσματος. «Καθώς επιβραδύνεται η ανάπτυξη, η ικανότητα μετακύλισης κόστους μειώνεται και τα σταθερά έξοδα γίνεται δυσκολότερο να καλυφθούν, απειλώντας τα περιθώρια κέρδους», εξήγησε.
Ανάμεσα στις εταιρείες που ανέφεραν οικονομικές επιπτώσεις είναι η Procter & Gamble, η Toyota, η Karex (κατασκευάστρια προφυλακτικών από τη Μαλαισία) και η McDonald’s, με ορισμένες να αναφέρουν επιπλέον κόστος λόγω διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξήσεων τιμών καυσίμων. Η Toyota προειδοποίησε για πλήγμα 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η P&G εκτίμησε ότι τα καθαρά κέρδη μετά φόρων θα μειωθούν κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Η αποκλειστική επιρροή του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, το πιο κρίσιμο σημείο διέλευσης ενέργειας στον κόσμο, ανέβασε την τιμή του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι, περισσότερο από 50% υψηλότερα σε σχέση με πριν από τον πόλεμο. Η αναστάτωση οδήγησε σε αύξηση του κόστους μεταφορών, έλλειψη πρώτων υλών (λιπασμάτων, ηλίου, αλουμινίου, πολυαιθυλενίου κλπ) και διακοπή εμπορικών διαδρομών κρίσιμων για την τροφοδοσία.
Το ένα πέμπτο των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters – οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, από τα καλλυντικά έως τα ελαστικά και τα απορρυπαντικά, αλλά και τις εταιρείες κρουαζιέρας και τις αεροπορικές εταιρείες – ανέφεραν οικονομικές απώλειες λόγω του πολέμου. Η πλειοψηφία έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, όπου το κόστος της ενέργειας ήταν ήδη υψηλό, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο προέρχονταν από την Ασία, γεγονός που αντανακλά τη μεγάλη εξάρτηση των περιοχών αυτών από το πετρέλαιο και τα καύσιμα της Μέσης Ανατολής.
Ο οικονομικός διευθυντής της Newell Brands (αμερικανικός όμιλος καταναλωτικών και εμπορικών προϊόντων), Μαρκ Έρτσεγκ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι κάθε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 5 δολάρια ανά βαρέλι συνεπάγεται επιπλέον κόστος περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Continental αναμένει απώλειες τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου που αυξάνει το κόστος των πρώτων υλών. Μάλιστα, ο διευθυντής της εταιρείας, Ρόλαντ Βελτσμπάχερ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες προτού αυτό επηρεάσει την κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Από τις 31 Μαρτίου, οι προβλέψεις για το περιθώριο καθαρού κέρδους του δεύτερου τριμήνου έχουν μειωθεί κατά 0,38 ποσοστιαίες μονάδες για τις βιομηχανικές εταιρείες του S&P 500, κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες για τις εταιρείες διακριτικής κατανάλωσης και κατά 0,08 ποσοστιαίες μονάδες για τις εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι εισηγμένες στον STOXX 600 θα αντιμετωπίσουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους από το δεύτερο τρίμηνο, καθώς θα γίνει πιο δύσκολο να μετακυλήσουν τα επιπλέον κόστη και καθώς λήγει η προστασία από την αντιστάθμιση κινδύνου, ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs.
Οι τομείς που αφορούν τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των τηλεπικοινωνιών και των οικιακών προϊόντων, αντιμετωπίζουν αρνητικές αναθεωρήσεις άνω του 5% για τους επόμενους 12 μήνες, δήλωσε ο Γκάρι Φάουλερ, επικεφαλής της στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της UBS.
Στην Ιαπωνία, οι αναλυτές έχουν μειώσει κατά το ήμισυ τις εκτιμήσεις τους για την αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου στο 11,8% από τα τέλη Μαρτίου.
«Η πραγματική πτώση των κερδών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα των περισσότερων εταιρειών», δήλωσε ο Ραμί Σαράφα, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής συμβουλευτικής Cordoba Advisory Partners.
Αν και τα κέρδη των εταιρειών παρέμειναν σχετικά ισχυρά το πρώτο τρίμηνο, οι προβλέψεις για τα καθαρά περιθώρια κέρδους του δευτέρου τριμήνου και μετά έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, με τον CEO της επενδυτικής συμβουλευτικής Cordoba Advisory Partners, Ραμί Σαράφα, να σημειώνει ότι «η πραγματική επίδραση στα κέρδη δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στις περισσότερες εταιρείες».
Πλήγμα στα χαμηλότερα στρώματα των καταναλωτώνΗ αύξηση των τιμών καυσίμων πλήττει ιδιαίτερα τη ζήτηση των καταναλωτών με χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις ενδέχεται να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να πλήξουν την ήδη εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Οι συνέπειες της αύξησης τιμών στο πετρέλαιοΣχεδόν 40 εταιρείες στους κλάδους της βιομηχανίας, των χημικών και των πρώτων υλών έχουν δηλώσει ότι θα αυξήσουν τις τιμές τους λόγω της εξάρτησής τους από τον εφοδιασμό πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή.
Η επίπτωση του πολέμου δεν αποτυπώνεται ακόμα στα κέρδηΤα εταιρικά κέρδη παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο, κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί σημαντικοί δείκτες όπως ο S&P 500 κατάφεραν να καταγράψουν νέα υψηλά, ακόμη και εν μέσω του αυξημένου κόστους ενέργειας και της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.
