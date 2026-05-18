Αγορές ομολόγων: Παγκόσμιο sell off υπό το φόβο του πληθωρισμού και νέων αυξήσεων επιτοκίων – Σε επιφυλακή η G7
Αγορές ομολόγων: Παγκόσμιο sell off υπό το φόβο του πληθωρισμού και νέων αυξήσεων επιτοκίων – Σε επιφυλακή η G7
Εκτινάσσονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως - Σπάνε αρνητικά ρεκόρ Ιαπωνία και ΗΠΑ - Αλλαγή ατζέντας στη συνεδρίαση της G7 - «Δεν καταρρέει η αγορά ομολόγων» υποστηρίζει ο Λεσκίρ
Η παγκόσμια αγορά ομολόγων βυθίστηκε εκ νέου σε ισχυρές πιέσεις τη Δευτέρα, με τις αποδόσεις να εκτινάσσονται από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναζωπυρώνει τους φόβους για νέο κύμα πληθωρισμού και ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, που κινείται αντίστροφα από τις τιμές, σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025, φτάνοντας το 4,631%, έχοντας ενισχυθεί περισσότερο από 20 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, με την απόδοση του διετούς— που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητος στις προσδοκίες για πληθωρισμό και επιτόκια — να αγγίζει υψηλό 14 μηνών στο 4,102%.
Την ίδια ώρα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο ενός έτους, στο 5,159%.
Η εκτίναξη των αποδόσεων ενίσχυσε το δολάριο και πίεσε τις διεθνείς αγορές μετοχών, οι οποίες τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν τροφοδοτηθεί από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Το νέο sell off στα ομόλογα ήρθε μετά τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 111 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει έπειτα από επίθεση με drone σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, που κινείται αντίστροφα από τις τιμές, σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025, φτάνοντας το 4,631%, έχοντας ενισχυθεί περισσότερο από 20 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, με την απόδοση του διετούς— που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητος στις προσδοκίες για πληθωρισμό και επιτόκια — να αγγίζει υψηλό 14 μηνών στο 4,102%.
Την ίδια ώρα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο ενός έτους, στο 5,159%.
Η εκτίναξη των αποδόσεων ενίσχυσε το δολάριο και πίεσε τις διεθνείς αγορές μετοχών, οι οποίες τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν τροφοδοτηθεί από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Το νέο sell off στα ομόλογα ήρθε μετά τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 111 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει έπειτα από επίθεση με drone σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα