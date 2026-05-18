Γιώργος Προκοπίου: Δεξαμενόπλοιό του διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω εύθραυστης ανάκαμψης
Σύμφωνα με την Tradewinds, παραμένουν υψηλοί οι κίνδυνοι στην περιοχή, ενώ η ροή πετρελαίου συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά των προ κρίσης επιπέδων
Αύξηση, έστω και περιορισμένη, καταγράφεται στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, με ένα suezmax συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου να ολοκληρώνει με επιτυχία το ταξίδι του προς την Ινδία.
Σύμφωνα με την Tradewinds, το δεξαμενόπλοιο Karolos (χωρητικότητας 160.000 dwt και κατασκευής 2009), υπό σημαία Λιβερίας, έφτασε τη Δευτέρα στο λιμάνι Sikka, έχοντας φορτώσει ιρακινό αργό από τη Βασόρα στις 10 Μαΐου. Δορυφορικά δεδομένα επιβεβαίωσαν την αύξηση του βυθίσματός του στις 14 Μαΐου, ένδειξη ότι είχε παραλάβει πλήρες φορτίο.
Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν μια συγκρατημένη επανεκκίνηση της δραστηριότητας στην περιοχή. Οι διελεύσεις ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 14 ημερησίως την περασμένη εβδομάδα, από 9 στις αρχές Μαΐου, παραμένοντας ωστόσο περίπου 90% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν την κρίση.
