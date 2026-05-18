H ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ, στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

Πώς θα κατανεμηθούν οι νέες μετοχές που θα προκύψουν - Ανώτατη τιμή διάθεσης €19,75 ανά νέα μετοχή

Η ΔΕΗ δημοσίευσε και την επίσημη πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών, δίνοντας λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής, το χρονοδιάγραμμα, την κατανομή των μετοχών και το δικαίωμα κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων μετόχων.



Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η ΔΕΗ , με στόχο τη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με συμμετοχή cornerstone επενδυτών όπως το Ελληνικό Δημόσιο και η CVC.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



Με την από 16.05.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 14.05.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €915.789.600, με στόχο την άντληση περίπου 4 δις ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €2,48 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με ανώτατη τιμή διάθεσης €19,75 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης») ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των

υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).



Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,48 ανά Νέα Μετοχή).



Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω:

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται

ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε., Μετόχους (προς το σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»), και



(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).



Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Θεσμική Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (το «Η.ΒΙ.Π.») και θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την 18.05.2026 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος έως την 20.05.2026 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της 20.05.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.



ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Δ.Σ., στην από 16.05.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να διατεθούν οι Νέες Μετοχές θα είναι €19,75 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών («Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να ισούται με ή να είναι κατώτερη, όχι όμως ανώτερη, από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, θα καθοριστεί από το Δ.Σ. στις ή περί τις 21.05.2026, με βάση το βιβλίο προσφορών της Θεσμικής Προσφοράς, σε συμφωνία με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές Τοποθέτησης της Θεσμικής Προσφοράς, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Θεσμικής Προσφοράς και θα είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά.



Η Εταιρεία δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δύναται να ισούται με ή να είναι κατώτερη, όχι όμως ανώτερη, από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens. Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (η «Euronext Securities Athens») και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι

ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία (1) Νέα Μετοχή (ελάχιστο όριο συμμετοχής) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών με ανώτατο όριο το 15% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών Cornerstone (όπως ορίζονται κατωτέρω) που έχουν αρχικώς επιμεριστεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 28.828.201 Νέες Μετοχές.