Έρχεται «σκανάρισμα» καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας: Τι είναι το σύστημα PARE της ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί το σύστημα PARE που αξιολογεί τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα
Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο «μικροσκόπιο», η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου.
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και μόλις περίπου 5 δισ. ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα PARE, η Εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων.
Στην «καρδιά» του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα PARE, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς «βαθμολόγησης» των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για τη δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου.
Το ακρωνύμιο PARE προέρχεται από τις λέξεις Payment capacity, Attitude, Recency και Event και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες αξιολόγησης.
Ο πρώτος αφορά τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα.
Ο δεύτερος εξετάζει τη στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας αν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές ή αν αγνοεί ειδοποιήσεις και ελέγχους.
Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση.
Με βάση το «προφίλ» που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΑΔΕ θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως τους οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξεις 850 εκατ. ευρώ, ενώ ο πήχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%.
Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για τη διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη αλλά και πιλοτικές «συμπεριφορικές» παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής είσπραξης.
