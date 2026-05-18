Το υπέροχο δεκαήμερο με Τσίπρα, πρόεδρο Μαρία και η αγωνία του Νίκου (μη μου θυμώνεις, μάτια μου) τα ντεσού του γαλάζιου συνεδρίου, η Ευρώπη Ασφαλιστική κοντά στην Credia

Οι τέσσερις ομάδες, Ισπανοί, Τούρκοι και Έλληνες, θα καταλύσουν στο Conrad Athens The Ilisian, ενώ την Πέμπτη ο Χαρδαλιάς με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, θα δεξιωθεί στο «Νιάρχος» τους προέδρους των ομάδων και άλλους πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες παρουσία του πρωθυπουργού. Την ίδια ημέρα, φαντάζομαι νωρίτερα, η πρόεδρος Μαρία Καρυστιανού (με τα περιστέρια της) θα αναγγείλει την κάθοδό της στην πολιτική από Σαλονίκη μεριά, εκεί που εκ παραδόσεως όλα τα… πιο δεξιουλίστικα κόμματα κάνουν μεγαλύτερη καριέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα η πρόεδρος φαίνεται να σαρώνει στις δημοσκοπήσεις και να βγαίνει σχεδόν παντού δεύτερο κόμμα. Τα ωραία φαίνεται να ολοκληρώνονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον αγαπημένο μας Αλέξη που δεν μπορεί άλλο να περιμένει ο λαός την εκ νέου έλευσή του για δεύτερη φορά του «ηγέτη μία φορά στα 100 χρόνια», όπως είχε δηλώσει και η Θεανώ Φωτίου, η οποία μετά είχε πετάξει και την εξίσου θρυλική ατάκα για «τα γεμιστά που με το τίποτα χορταίνουν μια ολόκληρη οικογένεια». Τώρα που τα ξαναφέρνουμε όλα αυτά στη μνήμη, ταλαιπωρηθήκαμε τότε αλλά περάσαμε κι ωραία με αυτούς τους τύπους, η χαρά της δημοσιογραφίας ήταν. Τώρα στον δρόμο για το κόμμα Αλέξη ο Φάμελλος διέγραψε «δι’ ασήμαντον αφορμήν» τον Πολάκη, ο οποίος όπως σημείωσε και ο ίδιος κατέχει το ρεκόρ να έχει διαγραφεί και από τους τρεις αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνη λύση αυτή που του προτείνει ο Άδωνις, κάνε, βρε αδερφέ, ένα δικό σου κόμμα να ξενοιάσεις αφού αυτό θες, γιατί δηλαδή, η Ζωίτσα καλύτερη ήταν;-Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και η σχετική αγωνία λόγω της αναγγελίας των δύο νέων κομμάτων, κυρίως βέβαια του Αλέξη μας, αλλά μη νομίζετε - και ο συνδυασμός με το άλλο κόμμα της προέδρου Μαρίας φοβίζει. Σου λέει ο Νίκος, μήπως έχουν δίκιο οι δημοσκόποι και πάω τρίτος, αλλά βέβαια για να είμαστε σοβαροί αυτά θα τα δούμε μετά από έναν-δύο μήνες και δίχως σιγουριά γιατί μπήκε καλοκαίρι. Τώρα εγώ θα ξαναγράψω ότι ο Νίκος έχει ένα δίκιο που θύμωσε για το οικογενειακό του ακίνητο αν και, βρε παιδί μου, εμείς τα έχουμε γράψει εδώ («ο θυμωμένος Νίκος») από την Άνοιξη του 2024. Δεν γίνεται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να είναι μονίμως σε ένα στυλ λες και... έχει ζοχάδες, αυτό το ύφος πάει στον Παυλάρα ή στη Ζωή. Θέλει κάτι σε πιο ζεν, πιο εκλεπτυσμένο, πιο αστικό, όλοι οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ ήταν ευγενείς και χαμογελαστοί, ακόμα και ο αείμνηστος Σημίτης ναι μεν ήταν αυτό που λέμε «κρυόπλαστος» αλλά ενέπνεε έναν σεβασμό, μια αξιοπρέπεια, κάτι. Να σημειώσω ως ρεπόρτερ που γυρίζω και μυρίζω ότι το Μ.Μ διάβασε για «το ακίνητο του Νίκου» την ίδια ώρα με τους αναγνώστες και το έμαθε ως θέμα άντε μισή μέρα νωρίτερα. Οι παρατηρητικοί θα διαπίστωσαν ότι ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ήταν πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του και ο Μητσοτάκης είπε στο περιβάλλον του κάτι του τύπου «σε εμάς δεν ταιριάζει αυτή η θεματολογία». Μπορεί και να μη θέλει να ρίξει τελείως τις γέφυρες, πού ξέρεις καμιά φορά...-Τώρα, άφησα για πιο κάτω όπως βλέπετε το θέμα του συνεδρίου της ΝΔ γιατί μεταξύ μας το παρακολούθησα… με την άκρη του ματιού μου και λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης, τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι από τα αγαπημένα μου θέματα. Γενικά πάντως το συνέδριο της ΝΔ πήγε ήρεμα, χωρίς εκπλήξεις, είχε και τις γκρίνιες του αλλά όπως είπαμε όταν ένας κομματικός μηχανισμός έχει μπροστά του εκλογές πιθανώς και σε 3-4 μήνες, άντε σε 7-8 το πολύ, ο καθένας κοιτάει… τη δουλειά του. Και οι κομματικοί εξουσία θέλουν, την οποία στην παρούσα φάση ο μόνος που μπορεί να τους την ξανά-εξασφαλίσει είναι ο Μητσοτάκης. Παρατήρησα τις ομιλίες των «βαρέων ονομάτων» ή των «αντιστασιακών», αν θέλετε ένα σχόλιο για εκείνη του Δένδια προσωπικά τη βρήκα εντός του πλαισίου που έχει χαράξει του τύπου «είμαι κι εγώ εδώ». Αλλά ως εκεί, δεν είπε κάτι άκομψο, κάποια ακρότητα, αλλά ωστόσο στην προσπάθειά του να «καταγραφεί» και μια καλή κουβέντα για τον Καραμανλή (Ραφήνας) μίλησε για τον στόχο στη διακυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού περί «επανίδρυσης του κράτους». Ναι, ναι, το θυμόμαστε όλοι με τις 250.000 προσλήψεις στο Δημόσιο και το 12% έλλειμμα στο ΑΕΠ που μας έβαλε στα μνημόνια.-Μένω λίγο στο συνέδριο της ΝΔ, γιατί ο Μητσοτάκης που κυκλοφόρησε χθες στους διαδρόμους ήταν μάλλον κεφάτος και έλεγε σε όσους τον έβρισκαν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ακόμα και αν δεν τον πιστεύουν όσοι το λέει. Μιας και σας είπα νωρίτερα για τον Δένδια, πάντως να πω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μια σειρά κορυφαίων στελεχών παρουσίασαν μια πλατφόρμα για το μέλλον, όπως για παράδειγμα ο Πιερρακάκης, ο οποίος έφυγε «καρφί» μετά την ψήφο για την Πολιτική Επιτροπή, προκειμένου να πάει στην G7. Πάντως η ομιλία του ήταν από αυτές που συζητήθηκαν περισσότερο στο συνέδριο της ΝΔ, κυρίως γιατί ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να δώσει ένα συνολικό πολιτικό αφήγημα για την «επόμενη Ελλάδα», με αιχμή τη φράση περί μετάβασης «από την Ελλάδα της αντοχής στην Ελλάδα της φιλοδοξίας». Ήταν μάλλον από τις λίγες ομιλίες που κινήθηκαν τόσο καθαρά στο πεδίο της επόμενης δεκαετίας και όχι μόνο της καθημερινής διαχείρισης. Αλλά και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης όμως, με μια ομιλία σε πιο υψηλούς τόνους από τα δικά του δεδομένα, θύμισε ότι είναι στην παράταξη από 18 χρόνων και επιχειρεί να συνομιλήσει με το σύνολο της παράταξης. Ειδικά για τον Χατζηδάκη κρατήστε ότι προοδευτικά θα πυκνώσει τις παρεμβάσεις του.-Μια εκκρεμότητα του συνεδρίου της ΝΔ είναι ο γραμματέας του κόμματος που σας έχω ξαναγράψει ότι θα είναι βουλευτής. Με τα ως τώρα δεδομένα, φαβορί φαντάζει ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο οποίος καταλαβαίνω ότι έχει κάνει και συζήτηση με τον Μητσοτάκη. Το άλλο όνομα που έπαιζε ήταν του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη που είναι παλιός φίλος του Μητσοτάκη, αλλά εκλέγεται στα Νότια και δύσκολα θα αφήσει τη μάχη του σταυρού να πάει για την κεντρική μάχη.-Ένα βασικό θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια του συνεδρίου της ΝΔ ήταν το αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα κάνει ζημιά στο κόμμα και αν θα ψαρέψει και από τη δεξαμενή άλλων, μικρότερων κομμάτων της δεξιάς. Οι εκτιμήσεις ήταν μοιρασμένες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η ομιλία του δικηγόρου του και στενού του συνεργάτη Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος είπε ότι η διαγραφή πρέπει να αρθεί και να διορθωθεί «ένα λάθος», κάτι που δεν γίνεται με «μεσολαβητές», αλλά με μια απευθείας επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς ήξερε καλά το περιεχόμενο της ομιλίας.-Ένας άνθρωπος που έχει το προνόμιο να συνομιλεί με τον Παύλο τον Πολάκη μου είπε χθες την Κυριακή ότι ο ίδιος ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα να απασφαλίσει και να πει πολλά εφ’ όλης της ύλης. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα δεν θα αφορούν τον δύσμοιρο Φάμελλο, αλλά περισσότερο τον Τσίπρα που ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήρια. Θα περιμένει (πολύ) λίγο και μετά αρχίζει… το πελέκημα, οπότε θα περάσουμε όμορφα.-Κουβέντες υπάρχουν, να δούμε αν θα προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό όπως ακούγεται από καλή πηγή. CrediaBank και Ευρώπη Ασφαλιστική εμφανίζονται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία, βάζοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των συμπράξεων, μετοχικών και μη, μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η Credia εδώ και αρκετό διάστημα είχε εμφανιστεί να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τον χώρο των ασφαλειών προκειμένου να ενισχύσει και τη δραστηριότητά της στο bancassurance, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει κινήσεις στο wealth management και φυσικά στην core δραστηριότητά της. Σημειώστε πως προ τριμήνου η Ευρώπη Holdings είχε αρνηθεί την πιθανότητα μετοχικής συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα, ωστόσο οι τότε πληροφορίες αφορούσαν την Optima. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ Credia και Ευρώπη υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, μια πιθανή συνεργασία έχει ξεκάθαρο νόημα, οπότε μένει να φανεί πόσο κοντά θα έλθουν οι δύο πλευρές.-Η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει σημαντικά το ποσοστό της στη Snappi από 55% σε 68%, ενώ περιορίζεται αντιστοίχως το ποσοστό του έτερου μεγάλου μετόχου του project, δηλαδή της Natech. Είναι γνωστό πως ο CEO της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, πιστεύει πολύ στη neobank και θεωρεί πως οι μέτοχοι, όχι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τώρα, θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από το εγχείρημα. Προς το παρόν η neobank, που έχει σπάσει το φράγμα των 100.000 πελατών και επιχειρεί να υπηρετήσει τον επόμενο (150.000 πελάτες) πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις μιας και είναι σε φάση ανάπτυξης και επομένως χρειάζεται κεφάλαια, ενώ αναμένει να περάσει σε φάση κερδοφορίας μια διετία αργότερα. Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως καταγράφεται και από τη συμμετοχή της, τη στηρίζει αδιάλειπτα. Σε ό,τι αφορά τη Natech, παραμένει στρατηγικός μέτοχος στη Snappi, δεν φαίνεται ωστόσο να επιθυμεί την επέκταση της επένδυσής της.-Χωρίς αμφιβολία το κενό σε ό,τι αφορά τους πόρους των δανείων του RRF μεταξύ άλλων, οφείλεται στο γεγονός πως πάρα πολλοί έσπευσαν την τελευταία στιγμή για να καταθέσουν αιτήσεις στις τράπεζες παρά το γεγονός πως το πρόγραμμα έτρεχε τόσο καιρό νωρίτερα. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν οι τραπεζίτες στο πλαίσιο του ότι είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, μήπως και οι αιτούμενοι μετατροπής του δανείου τους από ελβετικό σε ευρώ αρχίσουν να καταθέτουν μαζικά αιτήσεις στη λήξη της προθεσμίας. Και το πρόβλημα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι άλλο, από το γεγονός πως η λήξη της προθεσμίας είναι μέσα στο κατακαλόκαιρο όπου μεγάλο κομμάτι του προσωπικού των τραπεζών για την επεξεργασία των αιτημάτων θα έχει οδεύσει για διακοπές. Για οφειλέτες των κατηγοριών 1-3 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως 19.08.2026, ενώ για την κατηγορία 4 (χωρίς κριτήρια, δηλαδή) οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 19.06.2026. Προς το παρόν, η ροή αιτήσεων παρουσιάζει μια σταθερότητα, και αίτηση μετατροπής του δανείου του έχει καταθέσει το 30% των δανειοληπτών που δικαιούνται μετατροπής. Κύκλοι της αγοράς λένε πάντως πως το ελβετικό στο μέλλον -άμεσο και απώτερο- ασχέτως της τρέχουσας πορείας του, θα βρεθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί καταφύγιο ασφαλείας.-Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Inralot. Οι συζητήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές προς την κατεύθυνση της κατάθεσης πρότασης εξαγοράς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο δεδομένου του μεγέθους και της περιμέτρου του εγχειρήματος θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Έτσι, η προθεσμία που είχε δοθεί για σήμερα 18/5 για την υποβολή ή μη προσφοράς αναμένεται να παραταθεί. Η Bally’s Inralot είχε γνωστοποιήσει στις 20/4 πως εξετάζει να αποκτήσει την Evoke, μητρική της William Hill και της 888, η οποία εμφανίζει καθαρό χρέος περίπου 1,8 δισ. λίρες, δηλαδή 5 φορές τη λειτουργική της κερδοφορία. Ο υψηλός δανεισμός, η αύξηση της φορολογίας για τα online τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και η επιβράδυνση της αγοράς επιδείνωσαν την κατάσταση της Evoke και παρά τη βελτίωση του EBITDA, το καθαρό χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό, περιορίζοντας τις στρατηγικές επιλογές της. Με βάση τις αρχικές ανακοινώσεις, η πρόταση αφορά τίμημα 50 πένες ανά μετοχή, έναντι συνδυασμού ανταλλαγής μετοχών (all-share combination) με μερική εναλλακτική σε μετρητά, η οποία θα αποτιμούσε την Evoke περίπου στα 225 εκατ. στερλίνες (304 εκατ. δολάρια).-Είναι ένα αναψυκτικό που γεννήθηκε στην ακριτική Ορεστιάδα του Έβρου και τώρα διεκδικεί θέση στα ράφια των σούπερ μάρκετ του Τόκιο, του Ριάντ και του Ντουμπάι. Η Green Cola, η κόλα με στέβια -που ξεκίνησε το 2012, ως ελληνική πρωτοτυπία την εποχή μνημονίων- μαζί με το φυσικό νερό «Ζαγόρι» αποτελούν τους δύο πυλώνες του ομίλου Green Beverages Group, ενός αμιγώς ελληνικού επιχειρηματικού αφηγήματος που βρίσκεται στο κατώφλι του Χρηματιστηρίου με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη. Κύκλος εργασιών €119 εκατ. το 2025, EBITDA €8,5 εκατ. ενώ το ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα 2021–2025 ύψους €40 εκατ. δημιούργησε νέες μονάδες παραγωγής στα Ζήρεια Κορινθίας. Ο στόχος για το 2026, είναι αύξηση των μεγεθών κατά +10%. Ο όμιλος συζητά ήδη με τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου την προοπτική εισαγωγής των μετοχών του στο Euronext Athens, για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της επέκτασής του, σε τρεις ηπείρους. Στη Μέση Ανατολή, που ήδη αντιπροσωπεύει το 25% των παγκόσμιων πωλήσεων, η συμφωνία με την Al Rabie Saudi Foods για τη Σαουδική Αραβία, βρίσκεται σε τελικό στάδιο για τοπική παραγωγή, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Gulf International ανέλαβε την αποκλειστική διανομή. Τοπική παραγωγή σημαίνει «Made in Saudi», σε μια αγορά που κοιτά με καχυποψία όλα τα εισαγόμενα, ειδικά τα αμερικανικά. Στην Ασία υπέγραψε συμφωνία licensing με την Asahi Soft Drinks, τον 3ο μεγαλύτερο παίκτη στην Ιαπωνία, με 14% μερίδιο και τζίρο €3,3 δισ. για να ανοίξει ταυτόχρονα πανιά σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία. Επόμενο βήμα είναι η επέκταση στην Αίγυπτο των 80 εκατ. καταναλωτών, όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη τοπικό δίκτυο εμφιάλωσης.