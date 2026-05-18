Το υπέροχο δεκαήμερο με Τσίπρα, πρόεδρο Μαρία και η αγωνία του Νίκου (μη μου θυμώνεις, μάτια μου) τα ντεσού του γαλάζιου συνεδρίου, η Ευρώπη Ασφαλιστική κοντά στην Credia
Ξεκίνησε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα με το Final Four να φιλοξενείται στην Αθήνα και με τον Ολυμπιακό να μετέχει, ευχές για καλή επιτυχία, όπως και να το κάνουμε είναι πολύ σημαντικό να το πάρει μέσα στην Αθήνα
Οι τέσσερις ομάδες, Ισπανοί, Τούρκοι και Έλληνες, θα καταλύσουν στο Conrad Athens The Ilisian, ενώ την Πέμπτη ο Χαρδαλιάς με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, θα δεξιωθεί στο «Νιάρχος» τους προέδρους των ομάδων και άλλους πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες παρουσία του πρωθυπουργού. Την ίδια ημέρα, φαντάζομαι νωρίτερα, η πρόεδρος Μαρία Καρυστιανού (με τα περιστέρια της) θα αναγγείλει την κάθοδό της στην πολιτική από Σαλονίκη μεριά, εκεί που εκ παραδόσεως όλα τα… πιο δεξιουλίστικα κόμματα κάνουν μεγαλύτερη καριέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα η πρόεδρος φαίνεται να σαρώνει στις δημοσκοπήσεις και να βγαίνει σχεδόν παντού δεύτερο κόμμα. Τα ωραία φαίνεται να ολοκληρώνονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον αγαπημένο μας Αλέξη που δεν μπορεί άλλο να περιμένει ο λαός την εκ νέου έλευσή του για δεύτερη φορά του «ηγέτη μία φορά στα 100 χρόνια», όπως είχε δηλώσει και η Θεανώ Φωτίου, η οποία μετά είχε πετάξει και την εξίσου θρυλική ατάκα για «τα γεμιστά που με το τίποτα χορταίνουν μια ολόκληρη οικογένεια». Τώρα που τα ξαναφέρνουμε όλα αυτά στη μνήμη, ταλαιπωρηθήκαμε τότε αλλά περάσαμε κι ωραία με αυτούς τους τύπους, η χαρά της δημοσιογραφίας ήταν. Τώρα στον δρόμο για το κόμμα Αλέξη ο Φάμελλος διέγραψε «δι’ ασήμαντον αφορμήν» τον Πολάκη, ο οποίος όπως σημείωσε και ο ίδιος κατέχει το ρεκόρ να έχει διαγραφεί και από τους τρεις αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνη λύση αυτή που του προτείνει ο Άδωνις, κάνε, βρε αδερφέ, ένα δικό σου κόμμα να ξενοιάσεις αφού αυτό θες, γιατί δηλαδή, η Ζωίτσα καλύτερη ήταν;
ΠΑΣΟΚ-Νίκος αγωνία…-Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και η σχετική αγωνία λόγω της αναγγελίας των δύο νέων κομμάτων, κυρίως βέβαια του Αλέξη μας, αλλά μη νομίζετε - και ο συνδυασμός με το άλλο κόμμα της προέδρου Μαρίας φοβίζει. Σου λέει ο Νίκος, μήπως έχουν δίκιο οι δημοσκόποι και πάω τρίτος, αλλά βέβαια για να είμαστε σοβαροί αυτά θα τα δούμε μετά από έναν-δύο μήνες και δίχως σιγουριά γιατί μπήκε καλοκαίρι. Τώρα εγώ θα ξαναγράψω ότι ο Νίκος έχει ένα δίκιο που θύμωσε για το οικογενειακό του ακίνητο αν και, βρε παιδί μου, εμείς τα έχουμε γράψει εδώ («ο θυμωμένος Νίκος») από την Άνοιξη του 2024. Δεν γίνεται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να είναι μονίμως σε ένα στυλ λες και... έχει ζοχάδες, αυτό το ύφος πάει στον Παυλάρα ή στη Ζωή. Θέλει κάτι σε πιο ζεν, πιο εκλεπτυσμένο, πιο αστικό, όλοι οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ ήταν ευγενείς και χαμογελαστοί, ακόμα και ο αείμνηστος Σημίτης ναι μεν ήταν αυτό που λέμε «κρυόπλαστος» αλλά ενέπνεε έναν σεβασμό, μια αξιοπρέπεια, κάτι. Να σημειώσω ως ρεπόρτερ που γυρίζω και μυρίζω ότι το Μ.Μ διάβασε για «το ακίνητο του Νίκου» την ίδια ώρα με τους αναγνώστες και το έμαθε ως θέμα άντε μισή μέρα νωρίτερα. Οι παρατηρητικοί θα διαπίστωσαν ότι ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ήταν πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του και ο Μητσοτάκης είπε στο περιβάλλον του κάτι του τύπου «σε εμάς δεν ταιριάζει αυτή η θεματολογία». Μπορεί και να μη θέλει να ρίξει τελείως τις γέφυρες, πού ξέρεις καμιά φορά...
Συνέδριο ΝΔ-Τώρα, άφησα για πιο κάτω όπως βλέπετε το θέμα του συνεδρίου της ΝΔ γιατί μεταξύ μας το παρακολούθησα… με την άκρη του ματιού μου και λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης, τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι από τα αγαπημένα μου θέματα. Γενικά πάντως το συνέδριο της ΝΔ πήγε ήρεμα, χωρίς εκπλήξεις, είχε και τις γκρίνιες του αλλά όπως είπαμε όταν ένας κομματικός μηχανισμός έχει μπροστά του εκλογές πιθανώς και σε 3-4 μήνες, άντε σε 7-8 το πολύ, ο καθένας κοιτάει… τη δουλειά του. Και οι κομματικοί εξουσία θέλουν, την οποία στην παρούσα φάση ο μόνος που μπορεί να τους την ξανά-εξασφαλίσει είναι ο Μητσοτάκης. Παρατήρησα τις ομιλίες των «βαρέων ονομάτων» ή των «αντιστασιακών», αν θέλετε ένα σχόλιο για εκείνη του Δένδια προσωπικά τη βρήκα εντός του πλαισίου που έχει χαράξει του τύπου «είμαι κι εγώ εδώ». Αλλά ως εκεί, δεν είπε κάτι άκομψο, κάποια ακρότητα, αλλά ωστόσο στην προσπάθειά του να «καταγραφεί» και μια καλή κουβέντα για τον Καραμανλή (Ραφήνας) μίλησε για τον στόχο στη διακυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού περί «επανίδρυσης του κράτους». Ναι, ναι, το θυμόμαστε όλοι με τις 250.000 προσλήψεις στο Δημόσιο και το 12% έλλειμμα στο ΑΕΠ που μας έβαλε στα μνημόνια.
Οι εκλογές και οι πλατφόρμες-Μένω λίγο στο συνέδριο της ΝΔ, γιατί ο Μητσοτάκης που κυκλοφόρησε χθες στους διαδρόμους ήταν μάλλον κεφάτος και έλεγε σε όσους τον έβρισκαν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ακόμα και αν δεν τον πιστεύουν όσοι το λέει. Μιας και σας είπα νωρίτερα για τον Δένδια, πάντως να πω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μια σειρά κορυφαίων στελεχών παρουσίασαν μια πλατφόρμα για το μέλλον, όπως για παράδειγμα ο Πιερρακάκης, ο οποίος έφυγε «καρφί» μετά την ψήφο για την Πολιτική Επιτροπή, προκειμένου να πάει στην G7. Πάντως η ομιλία του ήταν από αυτές που συζητήθηκαν περισσότερο στο συνέδριο της ΝΔ, κυρίως γιατί ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να δώσει ένα συνολικό πολιτικό αφήγημα για την «επόμενη Ελλάδα», με αιχμή τη φράση περί μετάβασης «από την Ελλάδα της αντοχής στην Ελλάδα της φιλοδοξίας». Ήταν μάλλον από τις λίγες ομιλίες που κινήθηκαν τόσο καθαρά στο πεδίο της επόμενης δεκαετίας και όχι μόνο της καθημερινής διαχείρισης. Αλλά και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης όμως, με μια ομιλία σε πιο υψηλούς τόνους από τα δικά του δεδομένα, θύμισε ότι είναι στην παράταξη από 18 χρόνων και επιχειρεί να συνομιλήσει με το σύνολο της παράταξης. Ειδικά για τον Χατζηδάκη κρατήστε ότι προοδευτικά θα πυκνώσει τις παρεμβάσεις του.
Ο νέος γραμματέας της ΝΔ-Μια εκκρεμότητα του συνεδρίου της ΝΔ είναι ο γραμματέας του κόμματος που σας έχω ξαναγράψει ότι θα είναι βουλευτής. Με τα ως τώρα δεδομένα, φαβορί φαντάζει ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο οποίος καταλαβαίνω ότι έχει κάνει και συζήτηση με τον Μητσοτάκη. Το άλλο όνομα που έπαιζε ήταν του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη που είναι παλιός φίλος του Μητσοτάκη, αλλά εκλέγεται στα Νότια και δύσκολα θα αφήσει τη μάχη του σταυρού να πάει για την κεντρική μάχη.
Οι κουβέντες για τον Σαμαρά-Ένα βασικό θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια του συνεδρίου της ΝΔ ήταν το αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα κάνει ζημιά στο κόμμα και αν θα ψαρέψει και από τη δεξαμενή άλλων, μικρότερων κομμάτων της δεξιάς. Οι εκτιμήσεις ήταν μοιρασμένες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η ομιλία του δικηγόρου του και στενού του συνεργάτη Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος είπε ότι η διαγραφή πρέπει να αρθεί και να διορθωθεί «ένα λάθος», κάτι που δεν γίνεται με «μεσολαβητές», αλλά με μια απευθείας επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς ήξερε καλά το περιεχόμενο της ομιλίας.
Η αντεπίθεση του Πολάκη-Ένας άνθρωπος που έχει το προνόμιο να συνομιλεί με τον Παύλο τον Πολάκη μου είπε χθες την Κυριακή ότι ο ίδιος ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα να απασφαλίσει και να πει πολλά εφ’ όλης της ύλης. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα δεν θα αφορούν τον δύσμοιρο Φάμελλο, αλλά περισσότερο τον Τσίπρα που ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήρια. Θα περιμένει (πολύ) λίγο και μετά αρχίζει… το πελέκημα, οπότε θα περάσουμε όμορφα.
Credia κοντά σε Ευρώπη Ασφαλιστική-Κουβέντες υπάρχουν, να δούμε αν θα προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό όπως ακούγεται από καλή πηγή. CrediaBank και Ευρώπη Ασφαλιστική εμφανίζονται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία, βάζοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των συμπράξεων, μετοχικών και μη, μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η Credia εδώ και αρκετό διάστημα είχε εμφανιστεί να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τον χώρο των ασφαλειών προκειμένου να ενισχύσει και τη δραστηριότητά της στο bancassurance, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει κινήσεις στο wealth management και φυσικά στην core δραστηριότητά της. Σημειώστε πως προ τριμήνου η Ευρώπη Holdings είχε αρνηθεί την πιθανότητα μετοχικής συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα, ωστόσο οι τότε πληροφορίες αφορούσαν την Optima. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ Credia και Ευρώπη υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, μια πιθανή συνεργασία έχει ξεκάθαρο νόημα, οπότε μένει να φανεί πόσο κοντά θα έλθουν οι δύο πλευρές.
Η Τρ. Πειραιώς αυξάνει το ποσοστό της στη Snappi-Η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει σημαντικά το ποσοστό της στη Snappi από 55% σε 68%, ενώ περιορίζεται αντιστοίχως το ποσοστό του έτερου μεγάλου μετόχου του project, δηλαδή της Natech. Είναι γνωστό πως ο CEO της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, πιστεύει πολύ στη neobank και θεωρεί πως οι μέτοχοι, όχι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τώρα, θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από το εγχείρημα. Προς το παρόν η neobank, που έχει σπάσει το φράγμα των 100.000 πελατών και επιχειρεί να υπηρετήσει τον επόμενο (150.000 πελάτες) πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις μιας και είναι σε φάση ανάπτυξης και επομένως χρειάζεται κεφάλαια, ενώ αναμένει να περάσει σε φάση κερδοφορίας μια διετία αργότερα. Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως καταγράφεται και από τη συμμετοχή της, τη στηρίζει αδιάλειπτα. Σε ό,τι αφορά τη Natech, παραμένει στρατηγικός μέτοχος στη Snappi, δεν φαίνεται ωστόσο να επιθυμεί την επέκταση της επένδυσής της.
Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης-Χωρίς αμφιβολία το κενό σε ό,τι αφορά τους πόρους των δανείων του RRF μεταξύ άλλων, οφείλεται στο γεγονός πως πάρα πολλοί έσπευσαν την τελευταία στιγμή για να καταθέσουν αιτήσεις στις τράπεζες παρά το γεγονός πως το πρόγραμμα έτρεχε τόσο καιρό νωρίτερα. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν οι τραπεζίτες στο πλαίσιο του ότι είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, μήπως και οι αιτούμενοι μετατροπής του δανείου τους από ελβετικό σε ευρώ αρχίσουν να καταθέτουν μαζικά αιτήσεις στη λήξη της προθεσμίας. Και το πρόβλημα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι άλλο, από το γεγονός πως η λήξη της προθεσμίας είναι μέσα στο κατακαλόκαιρο όπου μεγάλο κομμάτι του προσωπικού των τραπεζών για την επεξεργασία των αιτημάτων θα έχει οδεύσει για διακοπές. Για οφειλέτες των κατηγοριών 1-3 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως 19.08.2026, ενώ για την κατηγορία 4 (χωρίς κριτήρια, δηλαδή) οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 19.06.2026. Προς το παρόν, η ροή αιτήσεων παρουσιάζει μια σταθερότητα, και αίτηση μετατροπής του δανείου του έχει καταθέσει το 30% των δανειοληπτών που δικαιούνται μετατροπής. Κύκλοι της αγοράς λένε πάντως πως το ελβετικό στο μέλλον -άμεσο και απώτερο- ασχέτως της τρέχουσας πορείας του, θα βρεθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί καταφύγιο ασφαλείας.
Παράταση για BYLOT – Evoke-Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Inralot. Οι συζητήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές προς την κατεύθυνση της κατάθεσης πρότασης εξαγοράς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο δεδομένου του μεγέθους και της περιμέτρου του εγχειρήματος θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Έτσι, η προθεσμία που είχε δοθεί για σήμερα 18/5 για την υποβολή ή μη προσφοράς αναμένεται να παραταθεί. Η Bally’s Inralot είχε γνωστοποιήσει στις 20/4 πως εξετάζει να αποκτήσει την Evoke, μητρική της William Hill και της 888, η οποία εμφανίζει καθαρό χρέος περίπου 1,8 δισ. λίρες, δηλαδή 5 φορές τη λειτουργική της κερδοφορία. Ο υψηλός δανεισμός, η αύξηση της φορολογίας για τα online τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και η επιβράδυνση της αγοράς επιδείνωσαν την κατάσταση της Evoke και παρά τη βελτίωση του EBITDA, το καθαρό χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό, περιορίζοντας τις στρατηγικές επιλογές της. Με βάση τις αρχικές ανακοινώσεις, η πρόταση αφορά τίμημα 50 πένες ανά μετοχή, έναντι συνδυασμού ανταλλαγής μετοχών (all-share combination) με μερική εναλλακτική σε μετρητά, η οποία θα αποτιμούσε την Evoke περίπου στα 225 εκατ. στερλίνες (304 εκατ. δολάρια).
Μία ακόμη Cola που στοχεύει στο Χρηματιστήριο-Είναι ένα αναψυκτικό που γεννήθηκε στην ακριτική Ορεστιάδα του Έβρου και τώρα διεκδικεί θέση στα ράφια των σούπερ μάρκετ του Τόκιο, του Ριάντ και του Ντουμπάι. Η Green Cola, η κόλα με στέβια -που ξεκίνησε το 2012, ως ελληνική πρωτοτυπία την εποχή μνημονίων- μαζί με το φυσικό νερό «Ζαγόρι» αποτελούν τους δύο πυλώνες του ομίλου Green Beverages Group, ενός αμιγώς ελληνικού επιχειρηματικού αφηγήματος που βρίσκεται στο κατώφλι του Χρηματιστηρίου με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη. Κύκλος εργασιών €119 εκατ. το 2025, EBITDA €8,5 εκατ. ενώ το ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα 2021–2025 ύψους €40 εκατ. δημιούργησε νέες μονάδες παραγωγής στα Ζήρεια Κορινθίας. Ο στόχος για το 2026, είναι αύξηση των μεγεθών κατά +10%. Ο όμιλος συζητά ήδη με τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου την προοπτική εισαγωγής των μετοχών του στο Euronext Athens, για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της επέκτασής του, σε τρεις ηπείρους. Στη Μέση Ανατολή, που ήδη αντιπροσωπεύει το 25% των παγκόσμιων πωλήσεων, η συμφωνία με την Al Rabie Saudi Foods για τη Σαουδική Αραβία, βρίσκεται σε τελικό στάδιο για τοπική παραγωγή, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Gulf International ανέλαβε την αποκλειστική διανομή. Τοπική παραγωγή σημαίνει «Made in Saudi», σε μια αγορά που κοιτά με καχυποψία όλα τα εισαγόμενα, ειδικά τα αμερικανικά. Στην Ασία υπέγραψε συμφωνία licensing με την Asahi Soft Drinks, τον 3ο μεγαλύτερο παίκτη στην Ιαπωνία, με 14% μερίδιο και τζίρο €3,3 δισ. για να ανοίξει ταυτόχρονα πανιά σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία. Επόμενο βήμα είναι η επέκταση στην Αίγυπτο των 80 εκατ. καταναλωτών, όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη τοπικό δίκτυο εμφιάλωσης.
Νέο «όχι» από την Genco-Η επαναλαμβανόμενη απόρριψη της πρότασης εξαγοράς της Genco Shipping & Trading από την Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού, την οποία στηρίζει ο Πέτρος Παππάς, δεν αποτελεί απλώς μια διαφωνία ως προς την αποτίμηση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη δυναμική εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου. Από πλευράς αγοράς, η επιμονή της Diana σε ένα τίμημα 23,50 δολαρίων ανά μετοχή, χωρίς ουσιαστική αναπροσαρμογή από τον Μάρτιο, δείχνει μια στρατηγική σταθερής πίεσης και όχι διαπραγμάτευσης. Το γεγονός ότι η πρόταση μετατράπηκε σε δημόσια προσφορά προς τους μετόχους, παρακάμπτοντας το διοικητικό συμβούλιο, υποδηλώνει πρόθεση μεταφοράς της μάχης στο επίπεδο των συσχετισμών ισχύος. Το διοικητικό συμβούλιο της Genco, επικαλούμενο καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) άνω των 26 δολαρίων ανά μετοχή, ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της αγοράς και ενισχύει το επιχείρημα περί υποτίμησης. Η απουσία premium ελέγχου αποτελεί κρίσιμο σημείο, ιδίως σε έναν κλάδο όπου οι συναλλαγές συγχωνεύσεων συνήθως ενσωματώνουν σημαντική υπεραξία για την απόκτηση διοικητικού ελέγχου.
Το παρασκήνιο και η επιμονή της Diana-Στο παρασκήνιο, πάντως, η σύγκρουση μετατοπίζεται στο μέτωπο της εταιρικής διακυβέρνησης. Η Diana, ως βασικός μέτοχος με ποσοστό οριακά κάτω από το όριο του “poison pill”, επιχειρεί να αμφισβητήσει τη σημερινή διοίκηση μέσω proxy fight στην επικείμενη γενική συνέλευση. Η έκβαση αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει εάν η πρόταση εξαγοράς μπορεί να αποκτήσει πραγματική δυναμική. Από την πλευρά τους, οι σύμβουλοι της Genco, Jefferies και Morgan Stanley, παρέχουν την αναμενόμενη θεσμική κάλυψη, χαρακτηρίζοντας την προσφορά οικονομικά ανεπαρκή.
Ο Οικονόμου και η διασπορά παραγγελιών σε Κορέα και Κίνα-Η νέα παραγγελία δύο LNG carriers από την TMS Cardiff Gas του Γιώργου Οικονόμου στη Samsung Heavy Industries δεν είναι απλώς μία ακόμη επένδυση στόλου. Αποτελεί ένδειξη ότι ο Έλληνας πλοιοκτήτης συνεχίζει να «χτίζει» θέση σε μια αγορά που εισέρχεται σε φάση αυξημένης προσφοράς και πιο σύνθετων ισορροπιών. Με κόστος περίπου 253 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και παράδοση το 2029, η κίνηση έχει σαφώς μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε μια περίοδο όπου το orderbook των LNG carriers πλησιάζει τα 300 πλοία, η επιλογή να αυξηθεί περαιτέρω η έκθεση δείχνει εμπιστοσύνη στη δομή της αγοράς φυσικού αερίου και στη ζήτηση για μεταφορική ικανότητα πέρα από τον τρέχοντα κύκλο. Στο παρασκήνιο η στρατηγική έχει και δεύτερη ανάγνωση. Η διασπορά παραγγελιών σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας, καθώς και η σύνδεση μέρους του στόλου με μακροχρόνιες ναυλώσεις σε παίκτες όπως η QatarEnergy και η Cheniere Energy, μειώνει τον εμπορικό κίνδυνο και ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία. Παράλληλα, η συγκυρία δεν είναι ουδέτερη. Η τρέχουσα επιβράδυνση στις νέες παραγγελίες LNG carriers, λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένης επιφυλακτικότητας από πλευράς πλοιοκτητών και χρηματοδοτών, δημιουργεί μια πρόσκαιρη εξομάλυνση στη ζήτηση για ναυπηγικά slots. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές ναυπήγησης να μην εμφανίζουν έντονες ανοδικές πιέσεις στο παρόν στάδιο. Ωστόσο, η εικόνα μεταβάλλεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η αναμενόμενη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής LNG, κυρίως από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της ζήτησης για πλοία μεταφοράς από το 2026 και μετά. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα ναυπηγεία θα δεχθούν εκ νέου αυξημένο όγκο παραγγελιών, γεγονός που παραδοσιακά συνοδεύεται από άνοδο στις τιμές και περιορισμό της διαθεσιμότητας.
Ο «Έλληνας» Ζαν-Πολ Αγκόν-Στη σκιά της Ακρόπολης, στον χώρο του Μουσείου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τελετή βράβευσης του προέδρου του Δ.Σ. του κολοσσού L’Oréal, Ζαν-Πολ Αγκόν, με το βραβείο APOLLO του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Για το τιμώμενο πρόσωπο μίλησαν ο Συμεών Τσομώκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο γνωστός Γάλλος χρηματιστής και επενδυτής Ματιέ Πιγκάς, που είχε ενεργό ρόλο στην αναδιάρθρωση του χρέους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Την παράσταση όμως έκλεψε ο ίδιος ο Αγκόν, ο οποίος, αν και επέλεξε να μιλήσει αγγλικά, αποκάλυψε πως γνωρίζει τόσο καλά τη γλώσσα μας. Ήταν μόλις 24 ετών όταν η L’Oréal τού ανέθεσε την αποστολή να αναλάβει το παράρτημα στην Ελλάδα. Έμεινε επτά χρόνια στη χώρα μας, έμαθε ελληνικά και διδάχθηκε, όπως είπε, τα πάντα, προκειμένου, μετά από 48 χρόνια, να κατακτήσει την κορυφή του γαλλικού κολοσσού. Έχει πια σπίτι στις Κυκλάδες, περνά τα καλοκαίρια του στη χώρα μας και, όπως είπε, «είμαι καλός Γάλλος πολίτης, αλλά αν σκαλίσει κάποιος μέσα μου, θα βρει ετικέτα ‘’Made in Greece’’». Όσο για τη σημερινή κατάσταση, τόνισε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να διδαχθούν από τη φαντασία, την αντοχή και την αφοσίωση που επέδειξε η Ελλάδα προκειμένου να βγει από την κρίση…
Από το 2004 στο Los Angeles 2028: Το νέο αφήγημα της Alpha Bank-Όσοι παρακολούθησαν την ειδική εκδήλωση στον Σχοινιά διέκριναν εύκολα ότι η Alpha Bank επιχειρεί να χτίσει κάτι περισσότερο από μια εταιρική εικόνα και να επενδύσει στον έντονο συμβολισμό της συνέχειας: από την Αθήνα 2004 μέχρι το Los Angeles 2028. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πίσω από την αναβίωση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου ίσως δεν ήταν οι ομιλίες, αλλά το γεγονός ότι ένα έργο που για χρόνια θεωρούταν «χαμένη υπόθεση» τελικά προχώρησε. Η Alpha Bank, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Κωπηλατική Ομοσπονδία κατάφεραν να ενεργοποιήσουν μια εγκατάσταση που είχε εγκαταλειφθεί μετά το 2004, ξεπερνώντας, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ψάλτης, «κάθε γραφειοκρατική αγκύλωση». Ως προς τη γραφειοκρατία, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος απένειμε τα εύσημα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν αυτός που έκανε εφικτή την κινητοποίηση της δημόσιας μηχανής. Οι παρεμβάσεις δεν περιορίστηκαν σε επιφανειακές βελτιώσεις: αποκαταστάθηκαν κρίσιμες αθλητικές υποδομές, ανακαινίστηκαν χώροι διαμονής και προετοιμασίας αθλητών, επισκευάστηκαν κτήρια και αναβαθμίστηκαν οι βασικές λειτουργίες του συγκροτήματος ώστε να μπορεί ξανά να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Και, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν, το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο φιλόδοξο: ο Σχοινιάς να λειτουργήσει με βάση τα διεθνή πρότυπα ανάλογων εγκαταστάσεων στο εξωτερικό, που λειτουργούν αυτόνομα και βιώσιμα, πολύ μακριά από την εικόνα εγκατάλειψης των ελληνικών ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Το καυτό καλοκαίρι των λογαριασμών ρεύματος-Το πρώτο σοκ ήρθε αθόρυβα, μέσα από τις ανανεώσεις των «μπλε» τιμολογίων. Χιλιάδες καταναλωτές που είχαν επιλέξει σταθερά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας και βλέπουν αυτές τις ημέρες τις συμβάσεις τους να λήγουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 50%. Και αυτό φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή ενός δύσκολου ενεργειακά καλοκαιριού. Η διεθνής κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με ένταση τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια, την ώρα που η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από το ακριβό LNG και οι αγορές παρακολουθούν με νευρικότητα κάθε εξέλιξη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι αυξήσεις έχουν ήδη περάσει στους λογαριασμούς με τα νοικοκυριά να βλέπουν ξανά το ενεργειακό κόστος να πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όχι μόνο στο ρεύμα αλλά και στη θέρμανση, καθώς όσοι παρέμειναν σε κυμαινόμενα τιμολόγια βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε μεγάλες αυξήσεις καθώς η εκτίναξη των διεθνών τιμών είχε άμεση επίπτωση στους λογαριασμούς. Το ανησυχητικό είναι ότι τα πιο δύσκολα ενδέχεται να βρίσκονται μπροστά. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται παραδοσιακά το καλοκαίρι λόγω χρήσης κλιματιστικών, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενο φυσικό αέριο και κυρίως από αμερικανικό LNG, το οποίο κοστίζει ακριβότερα. Όπως έλεγε τις προηγούμενες μέρες στέλεχος ισχυρού ενεργειακού ομίλου με μεγάλη εμπειρία στο εμπόριο φυσικού αερίου, το αμερικανικό LNG είναι ακριβότερο για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος αφορά το υψηλό μεταφορικό κόστος, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταφέρεται δια θαλάσσης από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Ο δεύτερος σχετίζεται με το γεγονός ότι αρκετές χώρες εξακολουθούν να διαθέτουν παλαιότερα μακροχρόνια συμβόλαια φυσικού αερίου, τα οποία είχαν κλειστεί σε εποχές πολύ χαμηλότερων τιμών. Και ο τρίτος είναι αυτό που στην αγορά περιγράφουν ως «γεωπολιτικό premium», δηλαδή το επιπλέον κόστος που πληρώνει πλέον η Ευρώπη για την ενεργειακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και τη στροφή προς το αμερικανικό LNG. Την ίδια στιγμή, τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύουν την αβεβαιότητα για το πώς θα κινηθούν οι τιμές τους επόμενους μήνες. Ακόμη κι αν υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η αγορά δείχνει να έχει ήδη περάσει σε μια νέα περίοδο ακριβής ενέργειας. Αν όμως η κρίση παραταθεί, τότε κανείς δεν αποκλείει νέα άνοδο στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και συνολικά την οικονομία.
ElvalHalcor: Ράλι 10 ημερών και επιστροφή στο 2007-Σε αθόρυβο πρωταγωνιστή έχει εξελιχθεί η ElvalHalcor, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό 10ήμερο ανοδικό σερί. Την περασμένη εβδομάδα η μετοχή «έσπασε» το φράγμα των 5 ευρώ και οδεύει ολοταχώς προς τα 6 ευρώ, διαπραγματευόμενη σε επίπεδα που είχε να συναντήσει από τον Ιούνιο του 2007, επιτυγχάνοντας υψηλό 19 ετών. Έχει δει μόνο θετικά πρόσημα μέσα στον Μάιο, έχοντας κερδίσει συνολικά πάνω από 40%, καθώς από τα 3,98 ευρώ «εκτινάχθηκε» στα 5,59 ευρώ. Με την κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει πλέον τα 2 δισ. ευρώ, η εταιρεία δείχνει να αυτονομείται πλήρως στο ταμπλό, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία ακόμα και όταν οι συγγενικές Viohalco και Cenergy προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις από τα δικά τους ιστορικά ρεκόρ. Η επενδυτική κοινότητα επιβραβεύει τη σταθερή κερδοφορία και τη στρατηγική θέση της ElvalHalcor στην αγορά αλουμινίου και χαλκού. Σημαντικό ρόλο στην εμπιστοσύνη των μετόχων παίζει η έμπρακτη ανταμοιβή τους, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,1045 ευρώ ανά μετοχή, με την αποκοπή του να έχει οριστεί για τις 22 Ιουνίου και την καταβολή να ξεκινά στις 26 Ιουνίου.
Το Χρηματιστήριο της Τεχεράνης ανοίγει έπειτα από 80 μέρες πολέμου-Δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρίαση η αυριανή στο Χρηματιστήριο της Τεχεράνης (TSE), η πρώτη από τότε που ξέσπασε η σύρραξη ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επόπτη της Οργάνωσης Κεφαλαιαγοράς Hamid Yari, η αναστολή λειτουργίας αποσκοπούσε στην «προστασία των περιουσιακών στοιχείων των μετόχων, την αποφυγή πανικόβλητων πωλήσεων και τη διαμόρφωση πιο διαφανών συνθηκών τιμολόγησης». Ωραία λόγια, αλλά η αγορά θυμάται. Ένα προηγούμενο, μικρότερης έκτασης, κλείσιμο της Ιρανικής Χρηματιστηριακής Αγοράς, μετά τη 12ήμερη σύρραξη, έφερε το 99% των μετοχών στο κόκκινο. Ο δείκτης TEDPIX κατέρρευσε 62.503 μονάδες και η αγορά μετατράπηκε σε μια οργανωμένη έξοδο κεφαλαίων. Αύριο, το σκηνικό θα είναι πολύ πιο γκρίζο αφού οι βομβαρδισμοί που έγιναν σε πετροχημικές μονάδες, σύμφωνα με ιρανικές αρχές, αντιπροσωπεύουν το 85% της εξαγωγικής πετροχημικής ικανότητας της χώρας. Ο χαλυβουργικός κλάδος επίσης επλήγη. Ετσι, οι εισηγμένες που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους θα παραμείνουν κλειστές σε πρώτη φάση. Το TSE θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σταδιακά, μόνο με τις εταιρείες που δεν επλήγησαν άμεσα. Θα υπάρξουν αυστηρότερα όρια διακύμανσης ανά μετοχή και παρεμβάσεις market makers για απορρόφηση πωλητών όταν οι αγοραστές απουσιάζουν. Μέτρα που μοιάζουν με αντιπλημμυρικό ανάχωμα μπροστά σε τσουνάμι.
