Πρόστιμο 1,76 εκατ. ευρώ στη ΦΑΓΕ για το περιθώριο κέρδους
Η Αρχή Ελέγχου Αγοράς επέβαλε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόστιμο για αθέμιτη κερδοφορία, διαπιστώνοντας υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού κέρδους σε 21 από τους 22 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν - Πρόστιμο και στη DOVALUE Greece
Με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πρόστιμο από την έναρξη των ελέγχων για το περιθώριο κέρδους συνεχίζεται η διαδικασία παρεμβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην αγορά τροφίμων.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503 ευρώ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ, στην κατηγορία γιαούρτι/τυρί, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους.
Όπως αναφέρεται, η παράβαση εντοπίστηκε σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών που ελέγχθηκαν, με την εξεταζόμενη περίοδο να αφορά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 .
Η υπόθεση αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη διοικητική κύρωση που έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, μετά τα πρόστιμα που είχαν προηγηθεί σε επιχειρήσεις των κλάδων σοκολάτας, γαλακτοκομικών και καφέ.
Παράλληλα, η Αρχή ανακοίνωσε και την επιβολή διοικητικού προστίμου 200.000 ευρώ στη DOVALUE Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν επιβληθεί πρόστιμα 512.551 ευρώ στην KAFEA TERRA για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων καφέ, 63.371 ευρώ στη Ferrero International SA Greece για 12 κωδικούς σοκολάτας, καθώς και 44.431 ευρώ σε εταιρεία του κλάδου γαλακτοκομικών για 7 κωδικούς προϊόντων.
