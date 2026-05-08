Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί - Στο 4,17% τα εβδομαδιαία κέρδη του Γενικού Δείκτη
Ισχυρές απώλειες για Alpha Bank, Allwyn, Metlen και Jumbo - Aντιστάθηκαν Eurobank, ETE, ΔΕΗ - Εβδομαδιαίο άλμα 7,18% για τον τραπεζικό δείκτη - Στην αναμονή για τη βραδινή ετυμηγορία της Fitch για το αξιόχρεο της Ελλάδας
Στο κόκκινο ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών, ευθυγραμμιζόμενο με το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις ευρωαγορές, ενώ οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις, μετά τα σημαντικά κέρδη που σημειώθηκαν επί τέσσερις σερί συνεδριάσεις. Αναλυτικά, o Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με πτώση 1,11% στις 2.280,09 μονάδες και ο τζίρος έφτασε τα 305,68 εκατ. ευρώ με την αξία των πακέτων να φτάνει τα 48,77 εκατ. ευρώ. εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE διολίσθησε 1,06% στις 5.798,82 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδισε οριακά 0,07% στις 2.948,64 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης είχε ελεγχόμενες απώλειες 0,25% στις 2.634,91 μονάδες.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, τα κέρδη του γενικού δείκτη περιορίστηκαν στο 4,17%, ο FSTE ενισχύθηκε κατά 4,44%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άλμα 7,18%.
Στο ταμπλό, ξεχώρισαν θετικά η ΔΕΗ (+1,33%), η ΕΤΕ (+0,25%), η Εurobank (+1,53%), η Σαράντης (+8,97%), η Trastor (+6,72%), η Interwood (+6,69%) και η Eλλάκτωρ (+6,77%).
Στον αντίποδα, σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν η Πειραιώς (-1,59%), η Alpha Bank (-2,99%) η Allwyn (-4,55%), ο ΟΤΕ (-0,93%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,28%), η Jumbo (-3,08%) και η Metlen (-2,05%).
Συνολικά, 68 μετοχές είχαν απώλειες, 14 παρέμειναν σταθερές και 41 ήταν ανοδικές. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 163,65 δισ.
Θετική η πρώτη χρηματιστηριακή εβδομάδα του Μαΐου – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα
Συνολικά ωστόσο, η πρώτη χρηματιστηριακή εβδομάδα του Μαΐου ήταν θετική, σύμφωνα με την BETA, με τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά, εστιάζοντας στα αποτελέσματα α’ τριμήνου που αρχίζουν να δημοσιεύονται, αλλά και στις προοπτικές για τη φετινή χρήση, όπως αυτές αποτυπώνονται στις πυκνές τηλεδιασκέψεις των εισηγμένων εταιρειών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Εθνική Τράπεζα δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου, καταγράφοντας κέρδη 344 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Allianz, που προβλέπει την πρόθεση της τράπεζας να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό 30% στην Allianz European Reliance, συνοδευόμενο από μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία bancassurance.
Aντίστοιχα ο ΟΤΕ κατέγραψε αύξηση εσόδων 4,9% και ισχυρή ανάπτυξη στο FTTH, ενώ η διοίκηση έκανε πρόταση για μέρισμα €0,8777 ανά μετοχή.
Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε και η Titan, με EBITDA 137,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η διοίκηση εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξη» για το 2026, ανεβάζοντας πλέον τον στόχο οργανικής αύξησης EBITDA σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.
Η Metlen ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 37% στο πρώτο τρίμηνο, στα 2,05 δισ. ευρώ, με βασικό μοχλό την ενέργεια και τις κατασκευές, ενώ στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, η ΔΕΗ μέσω της Fibergrid συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για τη νέα δημοπρασία φάσματος 900MHz και 1.800MHz, κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανή πρόθεση επέκτασης της ΔΕΗ πέρα από τις οπτικές ίνες και προς υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε οργανική αύξηση εσόδων 11,6% στο πρώτο τρίμηνο, με ώθηση από την ισχυρή άνοδο όγκων πωλήσεων και τη βελτίωση του μίγματος προϊόντων. Η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους για οργανική αύξηση εσόδων 6%-8% και EBIT 7%-11% για το σύνολο της χρονιάς.
Θετική εξέλιξη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτέλεσε και η αξιολόγηση της Moody’s, η οποία απέδωσε στον όμιλο πιστοληπτική διαβάθμιση Baa3, εντάσσοντάς τον επίσημα στην επενδυτική βαθμίδα.
Αναμονή για την ετυμηγορία της Fitch – Την ερχόμενη Τρίτη ο MSCI
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Fitch Ratings αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την αξιολόγησή της για την Ελλάδα, χωρίς η αγορά να αναμένει αλλαγή από το τρέχον επίπεδο BBB με σταθερό outlook. Πρόσφατα ο οίκος αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,9%, ενώ αύξησε την εκτίμηση για τον πληθωρισμό στο 3%, εξαιτίας της ανόδου των ενεργειακών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου αργά το βράδυ αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση του MSCI για την πρώτη τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών για το 2026. Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων την Δευτέρα αναμένεται να ανακοινώσουν μεγέθη α’ τριμήνου οι Τράπεζα Κύπρου, Premia Properties την Τρίτη η ΔΕΗ, Optima Bank και η Austriacard, την Τετάρτη η Trade Estates και την Πέμπτη η Helleniq Energy.
Στο κόκκινο οι διεθνείς αγορές – Αντιστέκεται η Wall Street
Μπορεί στα ασιατικά χρηματιστήρια και στις ευρωαγορές να σημειώνονται πιέσεις, λόγω των νέων απειλών του Τραμπ για επιβολή υψηλότερων δασμών στην ΕΕ, αλλά και εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όμως η Wall Street, είναι προς το παρόν τουλάχιστον μια διαφορετική υπόθεση. Έτσι, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,21%, ο S&P 500 ανεβαίνει 0,64% και οδεύει προς την 6η σερί νικηφόρα εβδομάδα και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άλμα 1,11%.
Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,47% λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Πιέσεις στο ταμπλό, δέχεται η μετοχή της Commerzbank κατά 0,9%, μετά την ανακοίνωση λειτουργικών κερδών ύψους 1,36 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο.Η μετοχή της UniCredit καταγράφει επίσης απώλειες 1,4%.
Πτώση καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η μετοχή της Rheinmetall σημειώνει πτώση 7,5%, ενώ η Renk, που κατασκευάζει εξαρτήματα αρμάτων μάχης, υποχώρησε κατά 5,3%. Απώλειες 2,9% καταγράφει και η ιταλική αμυντική εταιρεία Leonardo.
Απώλειες καταγράφηκαν και στα ασιατικά χρηματιστήρια, λόγω της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,74%, στο Τόκιο, ο Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 0,68%, στη Νότια Κορέα, ο Kospi έχασε 0,93%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε αντίθετα, σημειώνοντας άνοδο 0,35%. Στην Κίνα, ο CSI 300 υποχωρούσε κατά 0,90%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραφε πτώση 1,19%. Απώλειες σημείωσε και ο ινδικός Nifty 50, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,50%.
Πηγή: www.newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
