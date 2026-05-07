«Κόλλησαν» οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ, στο τραπέζι νέοι δασμοί 25%
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να οριστικοποιήσει τη μακροχρόνια υπό διαπραγμάτευση εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια των νυχτερινών συνομιλιών στις Βρυξέλλες, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις και τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών.

Διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να εξετάσουν πιθανές τροποποιήσεις στη διατλαντική συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί αρχικά τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κύπρο, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δεν ελήφθη καμία οριστική απόφαση.

Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να αποφύγουν νέα εμπορική κλιμάκωση με την Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «παραμένουν δεσμευμένοι να κινηθούν γρήγορα» ώστε να υπάρξει πρόοδος στη συμφωνία.

Η πίεση από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ εντείνεται συνεχώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25% από 15%, κατηγορώντας την ΕΕ ότι καθυστερεί υπερβολικά την επικύρωση της συμφωνίας.

Με βάση την αρχική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποδεχθεί την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εφαρμόσει μέρος των δεσμεύσεών τους, ενώ η ΕΕ εξακολουθεί να κινείται εντός της χρονοβόρας ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Άντριου Πάζντερ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να αναμένουν υψηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα «σχετικά σύντομα» αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος μέσα στην εβδομάδα.
