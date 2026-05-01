Σε υψηλά τετραετίας η τιμή του πετρελαίου ενώ πυκνώνουν τα σύννεφα για ένα νέο χτύπημα των ΗΠΑ

Ο Τραμπ ενημερώθηκε για το ενδεχόμενο να γίνουν μια σειρά από στοχευμένα χτυπήματα σε ιρανικές υποδομές για να πιεστεί ακόμη περισσότερο η Τεχεράνη

Τα αμερικανικά ΜΜΕ επανήλθαν στο ζήτημα, μεταφέροντας πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Κούπερ, όντως ενημέρωσε αργά την Πέμπτη τον Τραμπ για τις επιλογές ενός «τελικού χτυπήματος».



Οι κινήσεις από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, υπονομεύοντας περαιτέρω τις προοπτικές διπλωματικής επίλυσης.



Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν για αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης του αποκλεισμού, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχώρηση μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής αποσταθεροποίησης.



Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ κατέγραψαν απότομη πτώση σε αργό και καύσιμα, ενώ οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω σύσφιγξη της παγκόσμιας προσφοράς εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.



Σε κάθε περίπτωση, κράτος και πολίτες, όπως και οι επιχειρήσεις, προετοιμάζονται για μια περίοδο αστάθειας που δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά και όσους κλάδους επηρεάζονται από τον ενεργειακό. Αυξημένες τιμές σε αεροπορικές μεταφορές, στα λιπάσματα και κατ’επέκταση στα τρόφιμα θα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας για καιρό.