Πετρέλαιο και Ιράν πιέζουν τις ευρωπαϊκές μετοχές εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΚΤ
Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και την αναμονή για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών
Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης για τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και την αναμονή για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,59% με την πλειονότητα των κλάδων να καταγράφει αρνητικά πρόσημα.
Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 1,13% στις 7,981 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί σχεδόν 1,2% στις 47,171 μονάδες. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,79% φτάνοντας 23,781 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει οριακή άνοδο 0,01 στις 10,215 μονάδες. Ο κλάδος των αυτοκινήτων ηγείται της πτώσης με απώλειες 2,6%, ακολουθούμενος από τις τράπεζες (-1,4%) και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (-1,1%). Μοναδική φωτεινή εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (+0,8%), ο οποίος ευνοείται από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.
Οι τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνουν ράλι, με το Brent να φτάνει κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι (άνοδος 6,84%) και το αμερικανικό WTI να ενισχύεται κατά 3,14% στα 110,24 δολάρια. Η άνοδος αποδίδεται στις πληροφορίες ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ θα παρουσιάσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, πυροδοτώντας φόβους για γενίκευση της ένοπλης σύγκρουσης και συνέχιση του αποκλεισμού των λιμανιών της περιοχής.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους σήμερα. Παρόλο που δεν προβλέπεται αλλαγή στα επιτόκια, οι αγορές θα αναλύσουν προσεκτικά τις δηλώσεις των διοικητών για τις προοπτικές της οικονομίας εν μέσω πολέμου. Παράλληλα, αναμένονται τα κρίσιμα στοιχεία για το ΑΕΠ της ευρωζώνης και τον πληθωρισμό του Απριλίου.
