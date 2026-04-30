Τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά των $126 προς τα $111 σε λίγες ώρες
Ο ρόλος των δηλώσεων Τραμπ, οι φόβοι της αγοράς για «καταστροφή της ζήτησης» και τα στρατηγικά αποθέματα
Τις τελευταίες ώρες είδαμε μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του αργού, με το Brent από τα ακραία υψηλά των 126 δολαρίων να υποχωρεί στα περίπου 111 δολάρια σήμερα, 30 Απριλίου. Οι κινήσεις αυτές αποδίδονται κυρίως σε τρεις παράγοντες: στην μείωση ζήτησης λόγω των υπερβολικά υψηλών τιμών, στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και στην εκτίμηση μέρους της αγοράς ότι το σοκ προσφοράς — παρότι παραμένει τεράστιο — ίσως δεν εξελιχθεί στο χειρότερο δυνατό σενάριο.
Το αρχικό ράλι του πετρελαίου προκλήθηκε από τον φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και πιθανής νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Κυρίως μετά το δημοσίευμα του Axios ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την αποστολή του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Dark Eagle στη Μέση Ανατολή για πιθανή χρήση εναντίον του Ιράν. Το Brent είχε εκτοξευθεί πάνω από τα 126 δολάρια, καθώς οι αγορές φοβήθηκαν ότι θα χαθεί μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.
Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες η αγορά άρχισε να διορθώνει. Σύμφωνα με το Reuters, τα premiums στη φυσική αγορά πετρελαίου άρχισαν να υποχωρούν από τα ακραία επίπεδα πανικού, καθώς διυλιστήρια στην Ασία περιόρισαν την παραγωγή τους εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών, ενώ μεγάλες εταιρείες όπως η Sinopec και η PetroChina απελευθέρωσαν αποθέματα και διέθεσαν φορτία στην αγορά.
Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι αγοραστές από την Ασία και την Ινδία στράφηκαν σε φθηνότερα βαρέλια από τη Ρωσία, τον Καναδά και τη Βραζιλία, μειώνοντας έτσι μέρος της πίεσης στην αγορά της Μέσης Ανατολής.
Κρίσιμο ρόλο έπαιξε και η λεγόμενη «καταστροφή ζήτησης». Η Morgan Stanley εκτίμησε ότι η εκτόξευση των τιμών έχει ήδη αφαιρέσει περίπου 4,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τη ζήτηση, καθώς βιομηχανίες, μεταφορές και διυλιστήρια περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων.
Παράλληλα, οι αγορές άρχισαν να φοβούνται ότι ένα παρατεταμένο σοκ τιμών μπορεί να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε επιβράδυνση ή και ύφεση, κάτι που λειτουργεί τελικά πτωτικά για το πετρέλαιο, αφού μειώνει τις προσδοκίες για μελλοντική κατανάλωση ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα