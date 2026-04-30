Wall Street: Το ράλι του Απριλίου κλιμακώθηκε με νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Ο καλύτερος μήνας εδώ και πέντε χρόνια για τους δείκτες - Άλμα του Dow κατά 800 μονάδες - Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα
Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και τα καλά εταιρικά αποτελέσματα ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών της Wall Street για τις προοπτικές περαιτέρω κερδοφορίας των αμερικανικών επιχειρήσεων, οδηγώντας τις μετοχές προς τον καλύτερο μήνα τους από τα τέλη του 2020. Μάλιστα, ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με ισχυρά κέρδη για τον Dow και ένα νέο διπλό ρεκόρ για Nasdaq και S&P 500. Μάλιστα, ο τελευταίος «έσπασε» για πρώτη φορά το φράγμα των 7.200 μονάδων.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 790 μονάδες ή 1,62% φτάνοντας στις 49.652, ο S&P 500 άγγιξε νέο υψηλό στις 7.209 μονάδες με άλμα 1,02% και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,89% «πιάνοντας» νέο ταβάνι στις 24.892 μονάδες.
Με τα νούμερα αυτά η αμερικανική αγορά συμπλήρωσε τον καλύτερο μήνα της από το 2020, με τον S&P 500 να κερδίζει πάνω από 10%, τον Dow Jones πάνω από 7% και τον Nasdaq να κρατά τα… σκήπτρα με κέρδη άνω του 15%. Πρόκειται για την καλύτερη μηνιαία επίδοση για τους S&P 500 και Dow από τον Νοέμβριο του 2020 και την υψηλότερη για τον Nasdaq από τον Απρίλιο του 2020.
Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις, που είχαν χθες εκτοξευτεί, υποχώρησαν με το 10ετές να πέφτει στο 4,38% και το 2ετές στο 3,87%.
Οι επενδυτές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη συνεχιζόμενη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων, που αποδεικνύονται στην πλειονότητα τους καλύτερα των αναμενόμενων, σε ένα διάστημα που η αμερικανική οικονομία αντέχει. Θυμίζουμε δε, ότι την Τετάρτη έκλεψαν την παράσταση οι μεγάλες τεχνολογικές και τέσσερα μέλη της λεγόμενης επίλεκτης ομάδας των «Υπέροχων Επτά».
«Όσο η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και οι εταιρείες μπορούν να αυξάνουν τα κέρδη τους, οι μετοχές μπορούν να συνεχίσουν υψηλότερα ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένων τιμών ενέργειας και πληθωρισμού», σχολίασε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management. Ωστόσο, όπως προειδοποίησε, όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος διορθώσεων στις αγορές, καθώς οι φόβοι των επενδυτών ενισχύονται ή υποχωρούν ανάλογα με τις εξελίξεις.
Η Alphabet ηγήθηκε της ανόδου στις Big Tech, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται σχεδόν 10% και να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, χάρη κυρίως στην καλύτερη του αναμενομένου ανάπτυξη των εσόδων από cloud υπηρεσίες.
Η Amazon σημείωσε αρχικά νέο ιστορικό υψηλό, πριν περιορίσει τα κέρδη της περίπου στο +1%. Η εταιρεία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων από τη μονάδα Amazon Web Services από το 2022.
Τα έσοδα cloud της Microsoft κινήθηκαν περίπου εντός εκτιμήσεων, ενώ η εταιρεία προέβλεψε επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της ήταν από τις χαμένες του κλάδου με κάμψη άνω του 3%.
Πάντως, πλέον χαμένη ήταν η Meta Platforms με απώλειες σχεδόν 8%, αφού η εταιρεία αύξησε κατά 20 δισ. δολάρια τις προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026, ανεβάζοντας το εύρος στα 125 έως 145 δισ. δολάρια.
Συνολικά, οι τέσσερις τεχνολογικοί κολοσσοί δαπάνησαν ποσό-ρεκόρ ύψους 130,65 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως για την ανάπτυξη data centers που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ποσό ήταν αυξημένο κατά 71% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
«Αυτό που παρακολουθούν πραγματικά οι επενδυτές είναι ο αγώνας δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη και τα χθεσινά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι επιταχύνεται και δεν επιβραδύνεται», υποστήριξε η αναλύτρια της AvaTrade, Κέιτ Λίμαν. «Αυτές οι εταιρείες δεσμεύουν συλλογικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές AI. Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται ενθαρρυντικά, αλλά το κόστος αρχίζει πλέον να γίνεται ορατό. Το ερώτημα της αγοράς δεν είναι πλέον αν επενδύουν αρκετά, αλλά πότε αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν», πρόσθεσε.
