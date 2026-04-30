Axios: Οι ΗΠΑ έχουν έτοιμο ένα «σύντομο και ισχυρό» σχέδιο για κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αποφασίζει ο Τραμπ για νέα χτυπήματα
Νέα δεδομένα για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως αποκαλύπτει το Axios ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει κρίσιμη ενημέρωση για πιθανά σενάρια στρατιωτικής δράσης στο Ιράν.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ενημερωθεί την Πέμπτη από τον διοικητή της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, για εναλλακτικά σχέδια που εξετάζει η Ουάσιγκτον σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης με την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ενημέρωση θεωρείται ένδειξη ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, είτε για ένα «τελικό πλήγμα» πριν από πιθανή λήξη της σύγκρουσης.
Πηγές με γνώση των σχεδιασμών δήλωσαν ότι η CENTCOM έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει κρίσιμες υποδομές.
Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης –όπως σημειώνει το ίδιο μέσο– και το ενδεχόμενο επιχείρησης ειδικών δυνάμεων για την εξασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.
Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα στρατηγική, ο Τραμπ φέρεται να θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό πιο αποτελεσματικό από τις αεροπορικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, η στρατιωτική δράση παραμένει ανοιχτή επιλογή σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.
Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλυτές εξετάζουν και το ενδεχόμενο αντίδρασης του Ιράν με επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, ως απάντηση στον αποκλεισμό.
Στην ενημέρωση της Πέμπτης αναμένεται να συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, παρόμοια ενημέρωση είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, γεγονός που –κατά πληροφορίες– είχε επηρεάσει την απόφαση του Τραμπ για στρατιωτική εμπλοκή.
Σενάρια πίεσης και στρατιωτικές επιλογέςΣτόχος μιας τέτοιας επιχείρησης θα ήταν να πιεστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πιο ευέλικτη στάση, κυρίως στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, εξετάζεται και σχέδιο που αφορά τον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εμπορική ναυσιπλοΐα. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.
