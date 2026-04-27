Μάχη γιγάντων για τη διαχείριση μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα
Τρεις διεθνείς τράπεζες - Deutsche Bank, Citibank και Banque International a Luxembourg vb προκήρυξαν θέσεις εργασίας για την αγορά της Ελλάδας - Τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ ζητούν ενεργητική διαχείριση
Η διαχείριση μεγάλου πλούτου στη χώρα μας έχει μπει στο στόχαστρο και των διεθνών τραπεζών. Τρεις διεθνείς τράπεζες – Deutsche Bank, Citibank και Banque International a Luxembourg vb προκήρυξαν θέσεις εργασίας για την αγορά της Ελλάδας ενώ σημαντικά άλλα ιδρύματα του εξωτερικού οργανώνονται προς την ίδια κατεύθυνση. Μεγάλη διεισδυτικότητα στην αγορά επιχειρούν και οι ελληνικές τράπεζες.
Τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν:
• στα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν σε ελληνικές και κυπριακές τράπεζες από χώρες του Κόλπου στο πλαίσιο της επενδυτικής ανασφάλειας στην περιοχή
• στις βάσιμες προσδοκίες εισροής καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού 40-50 δις. που έχουν μείνει στα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα από την περίοδο της κρίσης.
• στο αυξανόμενο εγχώριο πλούτο από την ανάπτυξη .
Με βάση όλα τα παραπάνω οι τραπεζίτες εκτιμούν πως τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή ενεργητικής διαχείρισης.
