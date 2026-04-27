Μάχη γιγάντων για τη διαχείριση μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Πλούτος

Τρεις διεθνείς τράπεζες - Deutsche Bank, Citibank και Banque International a Luxembourg vb προκήρυξαν θέσεις εργασίας για την αγορά της Ελλάδας - Τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ ζητούν ενεργητική διαχείριση

Ειρήνη Σακελλάρη
Η διαχείριση μεγάλου πλούτου στη χώρα μας έχει μπει στο στόχαστρο και των διεθνών τραπεζών. Τρεις διεθνείς τράπεζες – Deutsche Bank, Citibank και Banque International a Luxembourg vb προκήρυξαν θέσεις εργασίας για την αγορά της Ελλάδας ενώ σημαντικά άλλα ιδρύματα του εξωτερικού οργανώνονται προς την ίδια κατεύθυνση. Μεγάλη διεισδυτικότητα στην αγορά επιχειρούν και οι ελληνικές τράπεζες.

Τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν:

• στα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν σε ελληνικές και κυπριακές τράπεζες από χώρες του Κόλπου στο πλαίσιο της επενδυτικής ανασφάλειας στην περιοχή
στις βάσιμες προσδοκίες εισροής καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού 40-50 δις. που έχουν μείνει στα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα από την περίοδο της κρίσης.
στο αυξανόμενο εγχώριο πλούτο από την ανάπτυξη .

Με βάση όλα τα παραπάνω οι τραπεζίτες εκτιμούν πως τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή ενεργητικής διαχείρισης.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

