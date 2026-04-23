Ενίσχυση 300 ευρώ σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους: Κερδισμένα τα ζευγάρια με μηνιαίο εισόδημα έως 2.916 ευρώ
Η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη βάση - Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια
Διπλά κερδισμένα είναι τα ζευγάρια των συνταξιούχων, τα οποία θα λάβουν ενίσχυση 600 ευρώ ετησίως αν είναι άνω των 65 και το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά τους από συντάξεις η πρόσθετα εισοδήματα (π.χ. ενοίκιο) δεν υπερβαίνει και για τους δύο τα 2.916 ευρώ.
Η παρέμβαση στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός ευνοεί κατά κράτος τους συνταξιούχους καθώς περίπου 420.000 περισσότεροι συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ τον επόμενο Νοέμβριο.
Η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη βάση. Το εισοδηματικό όριο (οικογενειακό εισόδημα) για άγαμους η σε κατάσταση χηρείας ανεβαίνει από 14.000 σε 25.000 ευρώ και για έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται από 200.000 σε 300.000 ευρώ για άγαμους και από 300.000 σε 400.000 ευρώ για έγγαμους. Με τα νέα δεδομένα, οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 420.000 και φτάνουν συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.
Από αυτούς, περίπου 1,66 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ενώ προστίθενται περίπου 61.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 16.900 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η κάλυψη φτάνει πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε επιπλέον 198 εκατ. ευρώ και το σύνολο ανέρχεται σε 500 εκ. ευρώ.
Ειδικά για συνταξιούχους που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος πλην της σύνταξης, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές ή μερίσματα) μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως η κράτηση 6% για ασθένεια.
Έτσι για μεμονωμένους συνταξιούχους (άγαμους, ή σε κατάσταση χηρείας) που είναι άνω των 65 ετών το επίδομα δικαιούνται όσοι λαμβάνουν μηνιαίως ποσά συντάξεων ως 2.000 ευρώ προ φόρου. Αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα, τότε δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μαζί με τη σύνταξη. Η καθαρή σύνταξη αν αφαιρεθεί η ΕΑΣ 6% (εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1840 ευρώ προ φόρου. Σημειώνουμε ότι με το προηγούμενο καθεστώς το όριο για το μηνιαίο εισόδημα δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 1.160 ευρώ , που σημαίνει ότι πολλοί το έχαναν αν είχαν πρόσθετα εισοδήματα πλην της σύνταξης.
Για ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα καταβάλλεται και στους δυο εφόσον είναι άνω των 65 ετών που σημαίνει ότι στο νοικοκυριό θα εισέλθουν 600 ευρώ ως ετήσια ενίσχυση. Προϋπόθεση είναι το συνολικό οικογενειακό μηναίο φορολογητέο εισόδημά τους να ανέρχεται στα 2.916 ευρώ, είτε προέρχεται από συντάξεις είτε και από άλλες πηγές όπως εισόδημα από ενοίκιο.
Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ πληρώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2025 σε 1.440.731 δικαιούχους, και ειδικότερα στους εξής:
*Σε 1.157.551 συνταξιούχους άνω των 65 ετών οι οποίοι κατά τον Σεπτέμβριο του 2025 (όπως προέβλεπε η σχετική απόφαση) έπαιρναν κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και όσοι λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές από το Δημόσιο (πολεμικές, τιμητικές συντάξεις, εθνικής αντίστασης, κ.α).
*Σε 193.440 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.
*Σε 55.383 δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος από τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
*Σε 34.357 ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους προνοιακής σύνταξης του ΟΠΕΚΑ.
