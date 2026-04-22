Μέτρα σε δύο δόσεις ανακοινώνει ο Μητσοτάκης με «όπλο» τα 500 εκατ. του υπερπλεονάσματος: Το diesel, οι συνταξιούχοι και η έκπληξη
Στις 13:00 οι ανακοινώσεις - Περίπου 500 εκατ. ευρώ στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για παρεμβάσεις σε καύσιμα, αγροτικό κόστος και ενίσχυση συνταξιούχων, με πιθανό πρόσθετο μέτρο – «έκπληξη» να εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο
Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι θα πιστοποιηθούν από τη Eurostat τα στοιχεία για το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το 2025 και από εκεί και μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, όπως αποκάλυψε από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις με τηλεοπτική του δήλωση περί τις 13:00, ενώ μετά θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο και συγκεκριμένα από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό του Θάνο Πετραλιά.
Από χθες και μετά την προαναγγελία των ανακοινώσεων δόθηκε από τον κ. Μητσοτάκη εντολή για "γενικό σιωπητήριο" ως προς το "μίγμα" των μέτρων. Όμως η βασική λογική για τη διάθεση των περίπου 500 εκατομμυρίων που "περισσεύουν" προς διάθεση για το φετινό έτος είναι συγκεκριμένη: κάποια μέτρα που έχουν έκτακτο χαρακτήρα τώρα και κάποια άλλα πιο μετά, όπως είχε γίνει πέρυσι, όταν μετά το Πάσχα ανακοινώθηκαν η επιδότηση ενός ενοικίου και η ενίσχυση 250 ευρώ στους συνταξιούχους που όμως καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το πρώτο σκέλος των μέτρων αφορά τη διαχείριση των συνεπειών του πολέμου. Ήδη έχουν "ριχτεί στη μάχη" περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για το fuel pass, την επιδότηση του diesel και την επιδότηση των λιπασμάτων. Από αυτά τα περίπου 100 προέρχονται από τη φορολόγηση στα φρουτάκια και τα διαδικτυακά καζίνο και τα άλλα 200 από τον τακτικό προϋπολογισμό. Πλέον, θα επιστρατευτεί περίπου μισό δις ακόμα, ενώ έχει γίνει και η αναγκαία συνεννόηση με την Κομισιόν λόγω των "οροφών" δαπανών που προβλέπονται πλέον για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προς παράταση βαίνει η επιδότηση για το diesel κίνησης στην αντλία για τον Μάιο, πιθανότατα και για τον Ιούνιο, μιας και πρόκειται για ανελαστικό κόστος που αφορά την αλυσίδα του εμπορίου. Από την άλλη και με δεδομένη την ήπια αποκλιμάκωση των τιμών, φαίνεται ότι δεν προκρίνεται η συνέχιση του fuel pass, ούτε υπάρχει αυτή την ώρα σχέδιο για επιδότηση οικιακών καταναλωτών ρεύματος. Επίσης, εκτός συζήτησης είναι η επαναφορά του market pass, αν και κάτι μπορεί να γίνει για τα λιπάσματα.
Ο κ. Μητσοτάκης όμως δεν θα μείνει εκεί κατά πληροφορίες. Υπάρχει στο τραπέζι και κάποιο ακόμα μέτρο «έκπληξη», το οποίο δεν έχει διαρρεύσει και μένει να φανεί αν θα «χωρέσει» στην περίμετρο των διαθέσιμων χρημάτων κάποιο φορολογικό μέτρο. Πάντως, δεν θα μιλάμε για μείωση άμεσου φόρου (έγιναν στη ΔΕΘ), ούτε έμμεσου (διαχρονικά εκτός συζήτησης).
Οι συνταξιούχοι και η έκπληξηΜια βασική στόχευση της ανακοίνωσης θα είναι η ενίσχυση της στήριξης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Κατά πληροφορίες, στο "τραπέζι" είναι η αύξηση του ποσού που δίνεται σε σταθερή βάση τον Νοέμβριο από τα 250 στα 300 ευρώ, αλλά και η αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων. Πληροφορίες που ήθελαν να καταβάλλειται «διπλό» το επίδομα δεν επιβεβαιώνονται, καθώς υπερβαίνει τον δημοσιονομικό χώρο που είναι διαθέσιμος.
