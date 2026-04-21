Ανακοινώνονται αύριο νέα μέτρα 500 εκατ. από τον Μητσοτάκη με όπλο το «υπερπλεόνασμα» από την ΕΛΣΤΑΤ - Τα σενάρια στο τραπέζι
Στο τραπέζι είναι ενίσχυση της επιδότησης των συνταξιούχων και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, με δεδομένο ότι είναι οι «μεγάλοι χαμένοι» από το επίμονο κύμα πληθωρισμού, ενώ εξετάζονται και άλλα φορολογικά μέτρα
Προ των πυλών είναι η ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τα οποία θα εδράζονται στα στοιχεία του πλεονάσματος που θα ανακοινωθούν αύριο από την ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όπως είχε γίνει και πέρυσι με την ανακοίνωση για το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση των συνταξιούχων, τις ανακοινώσεις θα κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέτρα θα αφορούν το 2026.
Τη σχετική πληροφορία επιβεβαίωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. «Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», είπε ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση κάνει παραπάνω από ό,τι της επιτρέπεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το ύψος του πλεονάσματος που μπορεί να διατεθεί προσεγγίζει περίπου τα 800 εκατομμύρια ευρώ, αν και τα 300 έχουν προϋπολογιστεί για την επιδότηση του diesel, το fuel pass και την επιδότηση για τα λιπάσματα που έχει ήδη ανακοινωθεί. Συνεπώς, μένει μια «κάβα» περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μέρος των οποίων θα αφορά την παράταση της επιδότησης στο diesel για τον Μάιο (η πρόβλεψη ήταν για 1+1 μήνα), ενδεχομένως και για τον Ιούνιο. Επίσης πρέπει να εξεταστεί τι μέλλει γενέσθαι και με τα λιπάσματα, για τα οποία υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση λόγω των Στενών του Ορμούζ.
Για τον υπόλοιπο καμβά των μέτρων υπάρχει μια ενεργή διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το οικονομικό επιτελείο, προϊσταμένου του Κυριάκου Πιερρακάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι είναι η ενίσχυση της επιδότησης των συνταξιούχων και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, με δεδομένο ότι είναι οι «μεγάλοι χαμένοι» από το επίμονο κύμα πληθωρισμού, ενώ εξετάζονται και άλλα φορολογικά μέτρα. Μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον πρωθυπουργό προφανώς θα ακολουθήσει και η εξειδίκευση από το κυβερνητικό επιτελείο.
