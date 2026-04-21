Πλεόνασμα υψηλότερο από το στόχο, νέο Fuel Pass στο τραπέζι, ποια άλλα μέτρα στήριξης «κλειδώνουν»
Παράταση της επιδότησης 20 λεπτών το λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και τον Μάιο - Επέκταση της επιχορήγησης 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς των αγροτών για τα λιπάσματα - Στο τραπέζι και νέος γύρος Fuel Pass
Νέο γύρο μέτρων στήριξης ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η ενεργειακή κρίση δεν έχει λήξει, καθώς οι καταστάσεις ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ η επαναφορά στην ομαλότητα θα απαιτήσει μήνες, ακόμα κι αν λήξει σήμερα οριστικά ο πόλεμος.
Οι αποφάσεις κλειδώνουν μέσα στην εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει στα χέρια του τα τελικά σχέδια για τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το υπερπλεόνασμα που διαμορφώθηκε το 2025. Οι ανακοινώσεις από τη Eurostat αναμένονται αμέσως μετά, την Τετάρτη. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πρωτογενές πλεόνασμα που αγγίζει ή ξεπερνά το 4,8% του ΑΕΠ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί δημοσιονομικό περιθώριο 400 εκατ. ευρώ για νέα μέτρα, τα οποία, πάντως, θα ληφθούν σε συνάρτηση και με τα σενάρια για την εξέλιξη και την ένταση της διεθνούς κρίσης.
Αν και όλα παραμένουν ρευστά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει σε δήλωσή του στο «ΘΕΜΑ» ότι «το πλεόνασμα που θα ανακοινωθεί στις 22 Απριλίου αναμένεται να είναι υψηλότερο από τον στόχο», επιβεβαιώνοντας ότι «υπεραπόδοση της οικονομίας σημαίνει περισσότερη στήριξη για την κοινωνία». Οπως υπογραμμίζει, «τα έσοδα που δημιουργούν οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας και η μάχη κατά της φοροδιαφυγής πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία» και «η κυβέρνηση θα εντείνει τις παρεμβάσεις της» για όσο διαρκεί η κρίση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα όμως ότι «ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται δεν είναι απεριόριστος».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα