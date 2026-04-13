Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν υψηλότερο εφάπαξ το 2026 και σε ποια ταμεία καταγράφονται μειώσεις
Τα στοιχεία από τις πληρωμές του πρώτου διμήνου αποκαλύπτουν ένα σύστημα που λειτουργεί με διαφορετικές «ταχύτητες» επηρεάζοντας άμεσα το τελικό εισόδημα χιλιάδων δικαιούχων
Τα στοιχεία από τις πληρωμές του πρώτου διμήνου αποκαλύπτουν ένα σύστημα που λειτουργεί με διαφορετικές «ταχύτητες», επηρεάζοντας άμεσα το τελικό εισόδημα χιλιάδων δικαιούχων.
Στον δημόσιο τομέα, οι μεταβολές στα εφάπαξ είναι μικτές, χωρίς σαφή ενιαία τάση. Οι πολιτικοί υπάλληλοι καταγράφουν οριακή μεταβολή, με το μέσο ποσό να κινείται κοντά στις 21.500 ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Αποκλίσεις στο Δημόσιο
Αντίθετα, οι δημοτικοί υπάλληλοι εμφανίζουν αύξηση, με το μέσο εφάπαξ να ξεπερνά τα 20.700 ευρώ. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στα Σώματα Ασφαλείας, όπου τα ποσά αυξάνονται θεαματικά, ξεπερνώντας τις 25.000 ευρώ κατά μέσο όρο.
Στους εκπαιδευτικούς, οι μεταβολές είναι περιορισμένες και κινούνται οριακά προς τα κάτω, ενώ στα ειδικά μισθολόγια —όπως γιατροί, καθηγητές και δικαστικοί— καταγράφεται πιο αισθητή μείωση.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία που βρίσκονται σε αναμονή για την καταβολή του εφάπαξ βλέπουν σημαντική υποχώρηση των ποσών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σημαντικά υψηλότερα παραμένουν τα εφάπαξ σε συγκεκριμένα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, όπου οι διαφορές είναι εντυπωσιακές. Στον ΟΣΕ, τα ποσά ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση, ενώ στον ΟΤΕ διαμορφώνονται άνω των 50.000 ευρώ με επίσης θετική μεταβολή.
Τα υψηλά ποσά σε ΔΕΚΟ και τράπεζες
Αντίθετα, στη ΔΕΗ παρατηρείται μείωση, ενώ η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στην ΕΡΤ, όπου το μέσο ποσό υποχωρεί δραστικά.
Στον τραπεζικό κλάδο, τα στοιχεία δείχνουν έντονες αυξήσεις, ιδίως για όσους ασφαλίστηκαν σε συγκεκριμένα ταμεία, με τα ποσά να αγγίζουν ή να ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.
Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνουν την ανισορροπία που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το σύστημα πρόνοιας, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών κατηγοριών.
Στα ταμεία των επιστημόνων, η εικόνα είναι επίσης ανομοιογενής. Οι συμβολαιογράφοι καταγράφουν τα υψηλότερα ποσά, αν και μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι δικηγόροι Αθηνών εμφανίζουν μικρότερη αλλά σταθερή υποχώρηση.
Ταμεία επιστημόνων και ιδιωτικός τομέας
Οι γιατροί αποτελούν εξαίρεση, με μικρή αύξηση στο μέσο εφάπαξ, ενώ οι μηχανικοί καταγράφουν ελαφρά μείωση.
Στον ιδιωτικό τομέα, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από ακόμη μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης παρατηρείται σημαντική πτώση, ενώ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά καταγράφεται έντονη άνοδος.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το σύστημα λειτουργεί χωρίς ενιαία κατεύθυνση, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζουν διαφορετικές πραγματικότητες.
Στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον η ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ. Προτάσεις που εξετάζονται προβλέπουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποδοχές των τελευταίων ετών πριν από τη συνταξιοδότηση, ώστε να αποτυπώνεται πιο ρεαλιστικά η εισοδηματική κατάσταση των εργαζομένων.
Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα τελικά ποσά, ιδιαίτερα για όσους αποχωρούν τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, το υφιστάμενο σύστημα, που βασίζεται σε διαφορετικές περιόδους υπολογισμού, εξακολουθεί να δημιουργεί στρεβλώσεις.
Η συνολική εικόνα των εφάπαξ για το 2026 αποκαλύπτει ένα σύστημα που δεν λειτουργεί με ενιαίους κανόνες. Οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ ταμείων και κατηγοριών εργαζομένων εντείνουν τις ανισότητες και δημιουργούν αβεβαιότητα για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.
Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για πιο δίκαιη και διαφανή αναμόρφωση καθίσταται επιτακτική, καθώς το εφάπαξ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του συνολικού εισοδήματος μετά την αποχώρηση από την εργασία.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το σύστημα λειτουργεί χωρίς ενιαία κατεύθυνση, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζουν διαφορετικές πραγματικότητες.
Στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον η ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ. Προτάσεις που εξετάζονται προβλέπουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποδοχές των τελευταίων ετών πριν από τη συνταξιοδότηση, ώστε να αποτυπώνεται πιο ρεαλιστικά η εισοδηματική κατάσταση των εργαζομένων.
Ο τρόπος υπολογισμού στο επίκεντρο
Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα τελικά ποσά, ιδιαίτερα για όσους αποχωρούν τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, το υφιστάμενο σύστημα, που βασίζεται σε διαφορετικές περιόδους υπολογισμού, εξακολουθεί να δημιουργεί στρεβλώσεις.
Η συνολική εικόνα των εφάπαξ για το 2026 αποκαλύπτει ένα σύστημα που δεν λειτουργεί με ενιαίους κανόνες. Οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ ταμείων και κατηγοριών εργαζομένων εντείνουν τις ανισότητες και δημιουργούν αβεβαιότητα για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.
Ένα σύστημα πολλών ταχυτήτων
Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για πιο δίκαιη και διαφανή αναμόρφωση καθίσταται επιτακτική, καθώς το εφάπαξ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του συνολικού εισοδήματος μετά την αποχώρηση από την εργασία.
