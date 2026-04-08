Boat Test Festival 2026: Η πρώτη πλωτή έκθεση δοκιμών σκαφών έρχεται στο Πόρτο Ράφτη

Τη διοργάνωση του Boat Test Festival 2026, ενός νέου θεσμού για την ελληνική αγορά σκάφους που φέρνει για πρώτη φορά οργανωμένα sea trials στο προσκήνιο, ανακοίνωσε η Pelagic Expo. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθείστηυπό την αιγίδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο.Το Boat Test Festival εισάγει ένα δυναμικό και βιωματικό concept, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατασκευαστές και εισαγωγείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε πραγματικές συνθήκες, στο φυσικό τους περιβάλλον, τη θάλασσα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να δουν, αλλά και να δοκιμάσουν σκάφη και εξοπλισμό, αποκτώντας άμεση εμπειρία πλεύσης.Στο Boat Test Festival 2026 θα παρουσιαστούνς. Ηπροσφέρει τόσο στους επαγγελματίες όσο και στο κοινό μια ρεαλιστική και ολοκληρωμένη εικόνα, ενισχύοντας τη διαδικασία επιλογής και αγοράς.Για τις εταιρείες του κλάδου, η διοργάνωση λειτουργεί ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και πωλήσεων, καθώς δημιουργεί άμεση επαφή με στοχευμένο κοινό και προσφέρει πρακτική παρουσίαση των προϊόντων τους. Η βιωματική εμπειρία που προσφέρει το event αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων από τους υποψήφιους αγοραστές.Το Boat Test Festival 2026καθ’ όλη τη διάρκεια, το τριήμερο της διοργάνωσης.Η Pelagic Expo αποτελεί μία από τις πιο εξειδικευμένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο των εκθέσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα στην Ελλάδα. Από το 2014 διοργανώνει τις εκθέσεις Boat & Fishing Show στην Αθήνα και Thessaloniki Boat & Fishing Show, οι οποίες καταγράφουν σταθερά αυξανόμενη επισκεψιμότητα και συμμετοχή, συγκεντρώνοντας το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών του κλάδου. Μέσα από τις διοργανώσεις της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σκάφος, το ψάρεμα, την υποβρύχια αλιεία και τον θαλάσσιο τουρισμό, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και προβολή της ελληνικής θαλάσσιας αγοράς.