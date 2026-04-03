Μασούτης: Αποκαλυπτήρια για το project με κατοικίες πάνω από σούπερ μάρκετ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο GRAND στις Τρεις Γέφυρες συνδυάζει retail και real estate με 113 διαμερίσματα – Στα σκαριά εμπορικό κέντρο και νέες επενδύσεις στην Αττική, ενώ η συμφωνία με την Κρητικός οδηγεί την αλυσίδα στην πρώτη τριάδα

Σούπερ μάρκετ και… διαμερίσματα στην ίδια επένδυση, στην καρδιά της Αθήνας. Με το νέο GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες, που ανοίγει σήμερα, η αλυσίδα δεν προσθέτει απλώς ένα ακόμη κατάστημα στο δίκτυό της, αλλά αποκαλύπτει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου το retail συναντά το real estate σε ένα ενιαίο project άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Πάνω από το κατάστημα των 1.500 τ.μ. έχουν ήδη ανεγερθεί δύο πολυκατοικίες με 113 διαμερίσματα, με τις πωλήσεις να ξεκινούν το επόμενο διάστημα και ήδη έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον να καταγράφεται. Το κατάστημα αποτελεί το δεύτερο GRAND στην Αττική μετά τη Γλυφάδα και το 16ο πανελλαδικά, ενώ με την ολοκλήρωσή του γίνεται πλέον σαφές το μοντέλο ανάπτυξης που επιχειρεί να εισαγάγει η εταιρεία.

