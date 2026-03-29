ΑΑΔΕ: Τέλος στη γραφειοκρατία, ψηφιακή άρση κατασχέσεων και άμεση αποδέσμευση λογαριασμών
Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει από 1η Απριλίου ψηφιακή διαδικασία άμεσης άρσης κατασχέσεων λογαριασμών
Άμεση αποδέσμευση λογαριασμών φέρνει από 1η Απριλίου η ΑΑΔΕ, βάζοντας τέλος στις καθυστερήσεις που κρατούσαν «παγωμένα» χρήματα ακόμη και μετά την εξόφληση οφειλών. Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, η άρση κατασχέσεων γίνεται αυτόματα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς αναμονή.
Μέχρι σήμερα, η εξόφληση ενός χρέους δεν σήμαινε και άμεση πρόσβαση στα χρήματα. Η διαδικασία απαιτούσε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία, έκδοση εγγράφων και διαβίβαση προς τις τράπεζες, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί να παραμένουν δεσμευμένοι για ημέρες ή και περισσότερο. Το πρόβλημα δεν ήταν η πληρωμή, αλλά η καθυστέρηση στην εκτέλεση της άρσης.
Αυτό ακριβώς αλλάζει. Πλέον, μόλις εξοφληθεί η οφειλή και υποβληθεί το σχετικό αίτημα στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση, η άρση εκδίδεται και αποστέλλεται ψηφιακά προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από τον φορολογούμενο, καθώς η επικοινωνία γίνεται αυτόματα μεταξύ των συστημάτων.
Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η εντολή άρσης φτάνει πλέον απευθείας στις τράπεζες μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, χωρίς ενδιάμεσα στάδια. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αποδέσμευσης περιορίζεται δραστικά και τα χρήματα επανέρχονται στον λογαριασμό σχεδόν άμεσα.
Στην πράξη, η αλλαγή αφορά χιλιάδες περιπτώσεις. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που εξοφλεί το σύνολο της οφειλής του δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει για να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του. Το ίδιο ισχύει για μισθωτούς ή συνταξιούχους που είχαν δεσμευμένα ποσά λόγω χρεών προς το Δημόσιο και προχωρούν σε τακτοποίηση.
Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών, η ενεργοποίηση της διαδικασίας άρσης μπορεί να γίνεται ταχύτερα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται. Το νέο σύστημα διευκολύνει τη ροή των διαδικασιών και μειώνει τα περιθώρια καθυστερήσεων.
Η νέα ψηφιακή λειτουργία βασίζεται στη διασύνδεση της ΑΑΔΕ με τα τραπεζικά συστήματα, μέσω των υποδομών των Τειρεσίας Α.Ε. και ΔΙΑΣ Α.Ε., εξασφαλίζοντας ότι η πληροφορία μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο.
Παράλληλα, στη νέα διαδικασία εντάσσονται και οι τελωνειακές υπηρεσίες, ενοποιώντας το πλαίσιο είσπραξης για κάθε είδους δημόσιο έσοδο και δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης κατασχέσεων και άρσεων.
Το βασικό που προκύπτει είναι ότι η άρση της κατάσχεσης παύει να είναι χρονοβόρα διαδικασία και μετατρέπεται σε μια γρήγορη, αυτοματοποιημένη ενέργεια. Για τους οφειλέτες, αυτό σημαίνει άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους μετά την τακτοποίηση της οφειλής, χωρίς τα εμπόδια που ίσχυαν μέχρι σήμερα.
