Η Ιταλία ρίχνει φως στο φαινόμενο «cosmeticorexia»: Υπό έρευνα Sephora και Benefit Cosmetics
Αξιωματούχοι της AGCM και της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας πραγματοποίησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia και LVMH Italia την Πέμπτη, όπως γνωστοποίησε η αρχή
Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού AGCM ξεκίνησε δύο έρευνες εις βάρος της Sephora και της Benefit Cosmetics, που ανήκουν στον όμιλο LVMH, σχετικά με πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την προώθηση προϊόντων για ενήλικες σε παιδιά και εφήβους, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.
Η AGCM εξέφρασε ανησυχία ότι τα brands χρησιμοποιούν πολύ νεαρούς micro-influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενθαρρύνουν την πρόωρη χρήση καλλυντικών για ενήλικες και την πιεστική αγορά προϊόντων όπως μάσκες προσώπου, οροί και αντιγηραντικές κρέμες — συνήθειες που συνδέονται με το φαινόμενο της «cosmeticorexia», δηλαδή την εμμονή με την περιποίηση δέρματος σε ανηλίκους.
Η LVMH, η Sephora και η Benefit Cosmetics δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
