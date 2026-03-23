Σε ελεύθερη πτώση τα πολύτιμα μέταλλα εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απώλειες έως 10% για τον χρυσό
Ισχυρές πιέσεις σε χρυσό, ασήμι και πλατίνα, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» υπό το βάρος των επιτοκίων και της ενεργειακής κρίσης
Σε έντονη πτωτική τροχιά βρέθηκαν σήμερα (23/3) τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό, το ασήμι και την πλατίνα να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές αποσύρονται από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις ασφαλείας εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν.
Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 7,8%, διαμορφούμενη κοντά στα 4.126 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν πτώση σχεδόν 10%, στο χαμηλότερο επίπεδο για το 2026.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός σημείωσε απώλειες σχεδόν 10%, στη χειρότερη επίδοσή του από το 2011, σηματοδοτώντας μια απότομη αλλαγή τάσης για ένα asset που παραδοσιακά λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο».
Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στο ασήμι, με την τιμή spot να υποχωρεί κατά 8,3% στα 62,24 δολάρια — χαμηλό έτους — ενώ τα futures σημείωσαν πτώση 11,7%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ασήμι έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί από τα επίπεδα των 117 δολαρίων στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε η σύγκρουση.
Η διόρθωση επεκτάθηκε και σε άλλα μέταλλα, με την πλατίνα να καταγράφει πτώση 10,6% και το παλλάδιο να υποχωρεί κατά 6,7%.
Ωστόσο, η αγορά φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.
Σε αυτό το περιβάλλον, τα κρατικά ομόλογα εμφανίζονται πιο ελκυστικά για τους επενδυτές, σε βάρος των πολύτιμων μετάλλων που δεν προσφέρουν απόδοση (non-yielding assets).
Η κλιμάκωση της σύγκρουσης αφήνει περιορισμένα περιθώρια για «ασφαλή» τοποθέτηση κεφαλαίων, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα και οδηγώντας σε ευρύτερες ανακατατάξεις στα χαρτοφυλάκια.
Αλλαγή επενδυτικής συμπεριφοράςΗ αποδυνάμωση του χρυσού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κατά την οποία συνήθως ενισχύεται η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Περιορισμένες επιλογές για τους επενδυτέςΠαρά τη μετατόπιση κεφαλαίων, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη κινούνται επίσης ανοδικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές παραμένουν σε καθεστώς υψηλής αβεβαιότητας.
