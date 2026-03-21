Μάχη τραπεζών για τα στεγαστικά: Προσφορές, χαμηλά επιτόκια και νέα προγράμματα
Οι ελληνικές τράπεζες στρέφονται δυναμικά στη στεγαστική πίστη, επιδιώκοντας διασπορά κινδύνου και ενίσχυση λιανικής τραπεζικής
Μια δυναμική ανασύνταξη προς την λιανική τραπεζική αλλά κυρίως στη στεγαστική πίστη επιχειρούν οι τράπεζες για μία σειρά από λόγους.
Συγκεκριμένα:
• Οφείλουν και με βάση τα όσα ζητάει ο SSM να πραγματοποιήσουν διασπορά κινδύνου καθώς μέσα από το RRF όλα τα προηγούμενα χρόνια χορήγησαν κυρίως επιχειρηματική πίστη. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τα δάνεια των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αγγίζουν το όριο των προς αυτές χορηγήσεων.
• Η στεγαστική πίστη έχει αρχίσει να αποκτά εκ νέου ενδιαφέρον καθώς τα πολύ ακριβά ενοίκια σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας δημιουργούν προϋποθέσεις για δανεισμό.
• Σε όλα τα παραπάνω προστίθενται οι ευκαιρίες που δίνουν προγράμματα όπως το Σπίτι μου ΙΙ ή και προγράμματα ανακαινίσεων κατοικιών.
Μπορεί η πράσινη ανάπτυξη να δημιουργεί και αυτή με τη σειρά της προϋποθέσεις για αύξηση της στεγαστικής πίστης ωστόσο αυτό που τονώνει το ενδιαφέρον είναι τα χαμηλά επιτόκια.
Επιθετικές προσφορές με στόχο την στεγαστική πίστη – Η κίνηση της Alpha Bank
Αξίζει να σημειωθεί στο παραπάνω πλαίσιο η πρόσφατη ιδιαίτερα επιθετική κίνηση της Alpha Bank η οποία προσέφερε σταθερό επιτόκιο τριετίας ύψους 2% μέχρι το τέλος Μαΐου. Όμως θα πρέπει να σημειωθεί πως και οι άλλες τράπεζες σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρουν επιτόκιο κάτω από το 3% σταθερό για τρία έτη.
Και όλα αυτά παρά το γεγονός πως ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τα επιτόκια το αμέσως προσεχές διάστημα, ιδιαίτερα στην περίπτωση εκείνη που η διάρκειά του καταστεί μεγάλη. Συντηρητικές προβλέψεις σημειώνουν πως μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα πρέπει να αναμένεται την τρέχουσα χρονιά. Και εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ίσως η αύξηση να είναι μεγαλύτερη.
Προοπτικές λοιπόν περαιτέρω ισχυροποίησης αναδύονται από την πλευρά της λιανικής τραπεζικής, βοηθώντας τα μεγέθη της συνολικής πιστωτικής επέκτασης τα επόμενα χρόνια.
Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων αναμένεται να κυμανθούν γύρω στα 3 δισ. ευρώ, ενισχυμένες από την υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικίας την οποία συνεπικουρούν τα υψηλά ενοίκια και η δυσκολία εξεύρεσης στέγης.
Το 2026 χαρακτηρίζεται ως «χρονιά των στεγαστικών» στη λιανική τραπεζική, με την άνοδο των εκταμιεύσεων να συνεχίζει την θετική πορεία του 2025 όπου για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια η πιστωτική επέκταση (δάνεια μείον αποπληρωμές ) γύρισε σε θετικό έδαφος.
-Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν υποχωρήσει, φέρνοντας τη χώρα σε ανταγωνιστική θέση εντός της ευρωζώνης
Με focus στη λιανική τραπεζική
– Η ισχυρή ζήτηση για ακίνητα, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ανακαίνιση ή αγορά νέων ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών, τροφοδοτεί τη ζήτηση δανείων.
– Η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (περίπου 2,2% για το 2026) και η μείωση της ανεργίας ενισχύουν την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών.
Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εμφανίζονται αισιόδοξες ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί, καθιστώντας το 2026 έτος-ορόσημο για την επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπό την αίρεση του πολέμου όμως και σε περιόδους αβεβαιότητας τα ακίνητα αποτελούν μια ασφαλή επένδυση.
Σε ότι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς η διοίκηση εκτιμά πως η αύξηση των ενήμερων στεγαστικών δανείων θα κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα των 6,5 και 7,5 δισ. ευρώ το 2028 και το 2030 αντίστοιχα, από 6,16 δισ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2025. Οι εκταμιεύσεις στα στεγαστικά μάλιστα, αναμένεται να «τρέξουν» με ρυθμό 12% περίπου ετησίως. Χαμηλότερης δυναμικής κίνησης αναμένεται σε καταναλωτικά και σε χρηματοδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων.
