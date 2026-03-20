Συμφωνία Laskaridis Shipping, bound4blue και Bureau Veritas για πλοία με αιολική ενέργεια
Joint Development Project για την εγκατάσταση suction sails στον στόλο της Laskaridis Shipping - Στόχος η μείωση κατανάλωσης και εκπομπών με μετρήσιμα αποτελέσματα
Σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας πραγματοποιεί η Laskaridis Shipping, η οποία υπέγραψε συμφωνία Joint Development Project (JDP) με την bound4blue και τον νηογνώμονα Bureau Veritas, με στόχο την αξιολόγηση της εγκατάστασης της τεχνολογίας eSAILs® στον στόλο της.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η καινοτόμος τεχνολογία suction sails της bound4blue, η οποία αξιοποιεί την αεροδυναμική άντληση αέρα για την παραγωγή ώσης, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές. Η τεχνολογία είναι κατάλληλη τόσο για μετασκευές όσο και για νεότευκτα πλοία και ήδη αποτελεί επιλογή κορυφαίων πλοιοκτητών διεθνώς.
Η συμφωνία υπεγράφη, από τον Πάνο Λασκαρίδη, τον Henning Steffen, Sales Director Europe της bound4blue και τον Γιώργο Ανδρέαδη του γαλλικού νηονώμοnα, Bureau Veritas, στις 18 Μαρτίου στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων μερών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να φέρει πρακτικές λύσεις απανθρακοποίησης στην ελληνική ναυτιλία.
