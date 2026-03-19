Τα $118 άγγιξε το πετρέλαιο, άλμα 35% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής

Τα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Κατάρ και Ιράν προκαλούν φόβους στις αγορές για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά

ευρύτερο σοκ προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.



Το Brent αυξήθηκ ε έως και 10% και ξεπέρασε προσωρινά τα 118 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικό WTI έγγιξε και τα 97 δολάρια το βαρέλι.



Παράλληλα, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύθηκαν, με το συμβόλαιο στο ολλανδικό TTF να ενισχύεται σχεδόν κατά 35%, φθάνοντας έως και τα 70,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα.



Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στα



Η δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα «σημαντικές ζημιές» στο συγκρότημα φυσικού αερίου του Ras Laffan, έπειτα από νέες πυραυλικές επιθέσεις τα χαράματα εναντίον αυτής της σημαντικής εγκατάστασης, αυξάνοντας τους φόβους για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.



Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει το ιρανικό κοίτασμα αερίου του South Pars σε περίπτωση νέας επίθεσης του Ιράν εναντίον των εγκαταστάσεων αερίου στο Κατάρ.



Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν επίσης σήμερα το πρωί δύο από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας του Κουβέιτ, προκαλώντας σε αμφότερα πυρκαγιές.



Πρώτο επλήγη το διυλιστήριο της Kuwait National Petroleum Company (KNPC) στο Μίνα Αλ-Αχμάντι και στη συνέχεια το διυλιστήριο της ίδιας εταιρείας στο Μίνα Αμπντάλα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του κουβεϊτιανού υπουργείου Ενημέρωσης.



Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην προσφορά Η κλιμάκωση έρχεται σε συνέχεια προειδοποιήσεων της Τεχεράνης για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Επιμάτα, μετά από ισραηλινό πλήγμα σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ιράν.



Το Κατάρ, δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, έχει ήδη αναστείλει την παραγωγή σε βασικές εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG.



Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου — παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού.



Από διαταραχή σε κρίση προσφοράς Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά ενέργειας εισέρχεται σε πιο επικίνδυνη φάση. Ο ενεργειακός σύμβουλος Tom Kloza έκανε λόγο για σενάριο «εκτός ελέγχου» σε περίπτωση που οι επιθέσεις επεκταθούν πέρα από τον Περσικό Κόλπο, ακόμη και σε ευρωπαϊκές ή αμερικανικές εγκαταστάσεις.



Αντίστοιχα, ο Dan Pickering τόνισε ότι η αγορά μεταβαίνει από ένα πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα καθαρό πρόβλημα προσφοράς: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα προβλήματα εφοδιασμού λύνονται γρήγορα — αλλά αν επηρεαστεί η ίδια η παραγωγή, τότε η κρίση κλιμακώνεται».



Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι αγορές προεξοφλούν πλέον ακραία σενάρια, με τους επενδυτές να σπεύδουν να εξασφαλίσουν προμήθειες, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα και ωθώντας τις τιμές σε νέα υψηλά.